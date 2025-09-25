Ричмонд
Власти сказали, где в Минске появятся девять внутренних городов

Мингорисполком сообщил про девять внутренних районов в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, где в Минске появятся девять внутренних городов. Подробности обнародовал глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет агентство «Минск-Новости».

— В целом, стратегия развития Минска определена как система девяти больших районов, которые можно назвать «внутренними городами», с комфортной доступностью всех необходимых объектов, — обратил внимание представитель Мингорисполкома.

По словам Гутько, для формирования озвученной модели в каждом из девяти районов Минска должны работать спортивные объекты, места приложения труда, а также объекты обслуживания населения, развлечений, отдыха.

Тем временем Мингорисполком сказал, что отопление включается в Минске с 25 сентября.

Ранее мы собрали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Кроме того, власти назвали население Минска в скором будущем — больше двух миллионов.

А еще певец Прохор Шаляпин прокатился в метро Минска и оценил улицу Зыбицкую: «Москве не хватает такой тусовочности!».