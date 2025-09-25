«Я пока не рассказал Радию Хабирову»: депутат из Башкирии Джефф Монсон решился на рискованную поездку

Как рассказал парламентарий, это его первый опыт участия в таких проектах, и на предложение он согласился не раздумывая. По его словам, многие друзья смотрят это шоу, поэтому ему было интересно присоединиться. Также он отметил, что любит путешествовать и увидел в участии возможность побывать в новых местах.