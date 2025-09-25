Ричмонд
«Я пока не рассказал Радию Хабирову»: депутат из Башкирии Джефф Монсон решился на рискованную поездку

Башкирский Джефф Монсон депутат стал участником реалити-шоу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший боец смешанных единоборств, депутат Государственного Собрания Башкирии Джефф Монсон примет участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях» (16+).

Как рассказал парламентарий, это его первый опыт участия в таких проектах, и на предложение он согласился не раздумывая. По его словам, многие друзья смотрят это шоу, поэтому ему было интересно присоединиться. Также он отметил, что любит путешествовать и увидел в участии возможность побывать в новых местах.

54-летний политик и спортсмен признался, что не разрабатывал специальной тактики для шоу. Он пояснил, что просто хотел повеселиться, познакомиться с новыми людьми и постараться победить в испытаниях. Монсон добавил, что не страдает фобиями и был уверен в себе во время экстремальных состязаний.

Интересно, что о своем участии в проекте Монсон пока не сообщил даже своему близкому другу — главе Башкирии Радию Хабирову. Он планирует сделать это сюрпризом и попросит руководителя республики посмотреть шоу незадолго до премьеры.

Вместе с Монсоном в проекте участвуют актриса Ася Резник, блогер Ирина Пинчук, актеры Аристарх Венес, Вадим Дубровин, Сергей Романович, телеведущая Маша Малиновская, блогер Екатерина Шкуро, актриса Альбина Кабалина и блогер Ян Дилан.

Ведущими шоу станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участники будут жить в лагере с минимальными удобствами, зарабатывая монеты за испытания. Каждая монета эквивалентна 200 тысячам рублей, которые можно направить в общий призовой фонд или потратить на еду и другие блага в местной палатке.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.