В Ростовской области стартовал второй этап экопроекта «Донсбор»

Второй этап эколого-просветительского проекта «Донсбор» стартовал в Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Проект направлен на вовлечение детей и семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья. К инициативе могут присоединиться школы и детские сады. Участникам предлагают собрать максимально возможное количество макулатуры: газеты, журналы, офисную бумагу, книги, листовки, разобранный картон. Также проводится сбор пластиковых крышек.
Сдать собранное вторичное сырье можно до 14 ноября 2025 года. Затем будут подведены итоги, а также награждены самые активные участники. За ходом проекта можно следить на его сайте.
Кроме того, команды волонтеров будут проводить уроки экологической направленности в школах и детских садах, участвующих в проекте. Для того чтобы оставить заявку на проведение мероприятия, необходимо связаться с куратором проекта.
Напомним, в прошлом сезоне в процесс раздельного накопления вторичного сырья было вовлечено 152 тыс. семей Ростовской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.