На М-4 «Дон» в Ростовской области утвердили бесплатные объезды платных участков

— Для трех участков дороги предусмотрены альтернативные маршруты. На отрезке с 777 по 933 км объезд начинается на 778 км и заканчивается на 945 км, — объяснили в госкомпании. — Участок с 933 по 1024 км, где сейчас идет реконструкция, можно будет объехать по маршруту от 964 км до 1038 км. Для третьего проблемного отрезка с 1091 по 1119 км объезд начинается на 1085 км.