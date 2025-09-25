На М-4 «Дон» в Ростовской области утвердили бесплатные объезды платных участков

В Ростовской области утверждены бесплатные объезды платных участков федеральной трассы М-4 «Дон». Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в ГК «Автодор» 25 сентября.
— Для трех участков дороги предусмотрены альтернативные маршруты. На отрезке с 777 по 933 км объезд начинается на 778 км и заканчивается на 945 км, — объяснили в госкомпании. — Участок с 933 по 1024 км, где сейчас идет реконструкция, можно будет объехать по маршруту от 964 км до 1038 км. Для третьего проблемного отрезка с 1091 по 1119 км объезд начинается на 1085 км.
В компании заверяют, что все альтернативные маршруты будут бесплатными для водителей. Они позволят избежать платных участков и зон дорожных работ.
