Школа Рыбинска стала призером конкурса лучших профориентационных практик

«Отрадно, что опыт коллег высоко оценен на федеральном уровне. Благодарим коллектив средней школы № 5 города Рыбинска за проделанную работу и от души поздравляем с заслуженной наградой. В Ярославской области профориентации как одной из задач президентского нацпроекта “Молодежь и дети” уделяется особое внимание. Недавно мы активно отработали насыщенную региональную программу форума “Россия — мои горизонты”, а совсем скоро стартует профориентационный форум “Неделя открытых дверей”, в ходе которого школьники и студенты смогут познакомиться с учебными заведениями и предприятиями региона», — отметила министр образования области Ирина Лобода.