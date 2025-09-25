Школа Рыбинска стала призером конкурса лучших профориентационных практик

Проект школы № 5 города Рыбинска стал призером конкурса лучших профориентационных практик, который прошел в ходе форума «Россия — мои горизонты». Состязание проводилось в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования Ярославской области.
«Отрадно, что опыт коллег высоко оценен на федеральном уровне. Благодарим коллектив средней школы № 5 города Рыбинска за проделанную работу и от души поздравляем с заслуженной наградой. В Ярославской области профориентации как одной из задач президентского нацпроекта “Молодежь и дети” уделяется особое внимание. Недавно мы активно отработали насыщенную региональную программу форума “Россия — мои горизонты”, а совсем скоро стартует профориентационный форум “Неделя открытых дверей”, в ходе которого школьники и студенты смогут познакомиться с учебными заведениями и предприятиями региона», — отметила министр образования области Ирина Лобода.
Первый Всероссийский форум по профориентации «Россия — мои горизонты» состоялся с 4 по 18 сентября. Он стартовал на площадке Всероссийского детского центра «Океан» на Восточном экономическом форуме. С 8 по 15 сентября в 62 субъектах страны, в том числе в Ярославской области, проходила профориентационная региональная программа, которая объединила более 150 тысяч участников — школьников, педагогов, работодателей.
Торжественное закрытие форума состоялось в Москве. В финал конкурса прошли шесть работ, в том числе проект «Декада профориентации “Мы в мире профессий — профессии в нас”» из Рыбинска. По итогам защиты городская школа № 5 заняла второе место в номинации «Лучшая профориентационная практика общеобразовательной организации» и получила грант в размере 50 тысяч рублей на реализацию идеи. Кроме того, проект стал вторым и по итогу зрительского голосования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.