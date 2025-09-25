От спутников до научных экспериментов: как Беларусь и Россия развивают сотрудничество в области космоса

Сотрудничество стран СНГ развивается по самым разным направлениям, в том числе и в космической сфере. «Как нам взаимодействовать, как развивать космическую тематику, как использовать космические технологии для блага каждого государства — все это актуальные вопросы. Что касается нашей страны, у нас есть Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли, есть свой спутник, есть малые спутники, готовятся кадры для этой сферы. У нас есть что показать, чем поделиться. И у других стран тоже есть свой опыт в этом направлении», — сказал Петр Витязь.