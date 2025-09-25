От спутников до научных экспериментов: как Беларусь и Россия развивают сотрудничество в области космоса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Беларусь и Россия развивают сотрудничество в области космоса, рассказал журналистам начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает корреспондент БЕЛТА.
Сотрудничество стран СНГ развивается по самым разным направлениям, в том числе и в космической сфере. «Как нам взаимодействовать, как развивать космическую тематику, как использовать космические технологии для блага каждого государства — все это актуальные вопросы. Что касается нашей страны, у нас есть Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли, есть свой спутник, есть малые спутники, готовятся кадры для этой сферы. У нас есть что показать, чем поделиться. И у других стран тоже есть свой опыт в этом направлении», — сказал Петр Витязь.
Он подчеркнул, что сотрудничество Беларуси с Россией развивается особенно плодотворно. Совместно с РФ разрабатывается новый спутник разрешением 0,35 м. В космосе побывала первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, выполнившая научную программу, которая включала пять научно-исследовательских и два образовательных эксперимента.
Кроме того, Беларусь участвовала в международном изоляционном эксперименте SIRIUS-23 на базе Института медико-биологических проблем РАН. Эксперимент предусматривал имитацию космических полетов. Белоруска Ольга Мастицкая была в годичной изоляции («полете» на Луну) и проводила исследования. -0-
Фото Николая Петрова.