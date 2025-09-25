Редкую партизанскую медаль представили в Музее истории ВОВ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкую партизанскую медаль на открытии временной экспозиции «Раритеты Победы» представили в Музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
На экспозиции можно увидеть самодельную партизанскую металлическую печать и самодельную памятную медаль. По словам младшего научного сотрудника музея Светланы Савиной, экспонаты уникальны, поскольку партизанские медали сами по себе редкие. «Партизаны не могли долго ждать государственных наград, поэтому для поощрения боевой деятельности партизан было принято чеканить памятные медали, такие как эта. Поручили чеканить их оружейному мастеру Григорию Семенову. Для этих целей он изготовил штамп», — рассказала она.
Рассказываем о пяти уникальных экспонатах Музея истории ВОВ. Их должен увидеть каждый.
Подобные медали существовали в двух подразделениях: спецотряде «Боевом» и бригаде Рокоссовского. Для чеканки медалей Григорий Семенов изготовил несколько печатей, одна из которых представлена в музее. Именно этой медалью был награжден сам оружейник.
«Решено было взять польские серебряные злотые, чтобы делать из них медали. Первое награждение состоялось 13 марта 1944 года в торжественной обстановке. Почетную награду получали наиболее отличившиеся партизаны», — рассказала младший научный сотрудник.
Спецотряд «Боевой» был сформирован в октябре 1941 года в основном из бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Изначально подразделения бригады были ориентированы на защиту центра Москвы и Кремля от вторжения и захвата важнейших объектов. В дальнейшем отряд действовал на территории некоторых районов Вилейской и Витебской областей.
Сам Григорий Семенов с началом войны был призван в Красную армию. В сентябре 1941 года его контузило, солдат попал к немцам — оказался в лагере для военнопленных в Полоцке. В мае 1942 года он осуществил побег вместе с товарищами. Некоторые время они бродили по лесу, пока не наткнулись на бойцов спецотряда «Боевой». После тщательной проверки были приняты в него. Григорий Александрович неоднократно участвовал в разрушении вражеских коммуникаций, по собственной инициативе выплавил из немецких и советских снарядов до 4 т тола, чем обеспечил отряд взрывчаткой. Почти все оружие отряда ремонтировалось его руками. -0-