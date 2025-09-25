Редкую партизанскую медаль представили в Музее истории ВОВ

Сам Григорий Семенов с началом войны был призван в Красную армию. В сентябре 1941 года его контузило, солдат попал к немцам — оказался в лагере для военнопленных в Полоцке. В мае 1942 года он осуществил побег вместе с товарищами. Некоторые время они бродили по лесу, пока не наткнулись на бойцов спецотряда «Боевой». После тщательной проверки были приняты в него. Григорий Александрович неоднократно участвовал в разрушении вражеских коммуникаций, по собственной инициативе выплавил из немецких и советских снарядов до 4 т тола, чем обеспечил отряд взрывчаткой. Почти все оружие отряда ремонтировалось его руками. -0-