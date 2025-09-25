25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов открылся в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.
«Это безусловный праздник. Зал красивый, полный. Люди ожидают, что же им покажет экран. Кино — одно из самых молодых искусств. Возрождение нашего кинофестиваля — крайне важный поступок. Это колокол, который теперь будет звучать, и молодые кинематографисты будут стремиться попасть сюда», — сказал председатель Комиссии по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, президент международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев.
Фото Виолетты Южаковой.