IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов открылся в Бресте

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов открылся в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это безусловный праздник. Зал красивый, полный. Люди ожидают, что же им покажет экран. Кино — одно из самых молодых искусств. Возрождение нашего кинофестиваля — крайне важный поступок. Это колокол, который теперь будет звучать, и молодые кинематографисты будут стремиться попасть сюда», — сказал председатель Комиссии по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, президент международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Виолетты Южаковой.