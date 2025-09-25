В Санкт-Петербурге отремонтировали участок Приморского шоссе

Специалисты подрядной организации обновили участок магистрали от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной. Они провели фрезерование изношенного покрытия, уложили около 370 тыс. кв. м нового асфальтобетона, нанесли разметку термопластиком, а также обновили покрытие более чем на 50 остановочных пунктах и локально отремонтировали тротуары.