В Санкт-Петербурге отремонтировали участок Приморского шоссе

Участок Приморского шоссе протяженностью 30 км отремонтировали в Курортном районе Санкт-Петербурга по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Специалисты подрядной организации обновили участок магистрали от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной. Они провели фрезерование изношенного покрытия, уложили около 370 тыс. кв. м нового асфальтобетона, нанесли разметку термопластиком, а также обновили покрытие более чем на 50 остановочных пунктах и локально отремонтировали тротуары.
Работы на магистрали проводились поэтапно. В 2022 году в нормативное состояние привели участок Приморского шоссе от Планерной улицы до Горского ручья, а в 2023-м — от Горского ручья до Вокзальной улицы в поселке Солнечное.
Приморское шоссе ведет ко множеству туристических объектов. Вдоль него расположены Музей-усадьба И. Е. Репина, Зеленогорский парк культуры и отдыха, историческая усадьба Бехтерева «Тихий берег» и парк «Марьина гора». Кроме того, по дороге можно проехать к детским лагерям, санаториям и базам отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.