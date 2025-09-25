Ричмонд
Обладатель «Кубка Гагарина» стал новым форвардом «Салавата Юлаева»

В «Салават Юлаев» перешли хоккеисты из «Лады» и «Торпедо».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании пробных контрактов с нападающими Александром Хохлачёвым и Антоном Берлевым.

Хохлачев начинал текущий сезон в клубе «Лада». Опытный форвард имеет в своем активе 568 матчей в КХЛ, в которых набрал 323 очка (126 голов и 197 результативных передач). В послужном списке хоккеиста две победы в Кубке Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодёжного чемпионата мира.

Берлев провел прошлый сезон в составе «Сибири» и «Торпедо». Нападающий сыграл 143 матча в КХЛ, заработав 56 очков (20 голов и 36 передач).

