Обладатель «Кубка Гагарина» стал новым форвардом «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании пробных контрактов с нападающими Александром Хохлачёвым и Антоном Берлевым.
Хохлачев начинал текущий сезон в клубе «Лада». Опытный форвард имеет в своем активе 568 матчей в КХЛ, в которых набрал 323 очка (126 голов и 197 результативных передач). В послужном списке хоккеиста две победы в Кубке Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодёжного чемпионата мира.
Берлев провел прошлый сезон в составе «Сибири» и «Торпедо». Нападающий сыграл 143 матча в КХЛ, заработав 56 очков (20 голов и 36 передач).
