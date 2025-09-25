Обладатель «Кубка Гагарина» стал новым форвардом «Салавата Юлаева»

Хохлачев начинал текущий сезон в клубе «Лада». Опытный форвард имеет в своем активе 568 матчей в КХЛ, в которых набрал 323 очка (126 голов и 197 результативных передач). В послужном списке хоккеиста две победы в Кубке Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодёжного чемпионата мира.