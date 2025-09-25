Учащиеся из Смоленска завоевали Гран-при фестиваля «Студенческая весна»

К фестивалю присоединились 2 тысячи студентов из 70 регионов страны. В числе лауреатов — более 350 коллективов и участников. На финальной церемонии назвали обладателей Гран-при по девяти направлениям. Павел Парфененков и Александр Ермаков из Смоленска завоевали высшую награду в направлении «Медиа» с проектом «SMM и продвижение в социальных сетях», а Максим Конев — в направлении «Арт» с проектом «Брендинг». Каждый из победителей получил денежную премию в размере 100 тыс. рублей на развитие творческих инициатив.