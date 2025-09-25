Учащиеся из Смоленска завоевали Гран-при фестиваля «Студенческая весна»

Учащиеся Смоленской академии градостроительства и архитектуры завоевали два Гран-при на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» среди профессиональных образовательных организаций, который проходил в Ставрополе с 15 по 20 сентября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
К фестивалю присоединились 2 тысячи студентов из 70 регионов страны. В числе лауреатов — более 350 коллективов и участников. На финальной церемонии назвали обладателей Гран-при по девяти направлениям. Павел Парфененков и Александр Ермаков из Смоленска завоевали высшую награду в направлении «Медиа» с проектом «SMM и продвижение в социальных сетях», а Максим Конев — в направлении «Арт» с проектом «Брендинг». Каждый из победителей получил денежную премию в размере 100 тыс. рублей на развитие творческих инициатив.
«Мы поддерживаем молодежные проекты. В регионе действуют различные меры помощи для активных студентов, в том числе конкурс молодежных инициатив с фондом три миллиона рублей и премия “Будущее Смоленщины” с призовым фондом 30 тысяч рублей», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.