В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину на черной Honda

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Эту информацию сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт» по донскому региону.
Известно, что ростовчанин Вячеслав Бигма уехал неделю назад, 18 сентября, на черном автомобиле Honda. С тех пор его местонахождение неизвестно, связь с ним потеряна.
Мужчина имеет высокий рост — 180 см, нормальное телосложение. Голова обрита наголо, глаза карего цвета.
Ростовчанин перестал выходить на связь. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Ростовская область».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8−800−700−54−52 или в службу «112».
Поиски продолжаются. Волонтеры проверяют возможные маршруты движения автомобиля и места, которые мог посетить пропавший.
