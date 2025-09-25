Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину на черной Honda

42-летний ростовчанин уехал из дома 18 сентября и не выходит на связь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Эту информацию сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт» по донскому региону.

Известно, что ростовчанин Вячеслав Бигма уехал неделю назад, 18 сентября, на черном автомобиле Honda. С тех пор его местонахождение неизвестно, связь с ним потеряна.

Мужчина имеет высокий рост — 180 см, нормальное телосложение. Голова обрита наголо, глаза карего цвета.

Ростовчанин перестал выходить на связь. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Ростовская область».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8−800−700−54−52 или в службу «112».

Поиски продолжаются. Волонтеры проверяют возможные маршруты движения автомобиля и места, которые мог посетить пропавший.

