В Ростове-на-Дону прошла выставка достижений муниципалитетов

Представители Таганрога и Миллеровского района 20 сентября организовали выставку достижений на площадке музея «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону. Мероприятие способствует реализации задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На выставке гости и жители города могли познакомиться с историей, традициями, промышленными разработками, успехами в культуре и спорте Таганрога и Миллеровского района. Для посетителей также прошли мастер-классы и выступления творческих коллективов.
«Выставка создана так, чтобы привлечь посетителей разных возрастов — от дошкольников до студентов, а также их родителей. Наш край уникален и богат промышленным, сельскохозяйственным, строительным и культурным потенциалом. Важно показать это всем», — подчеркнул министр экономического развития региона Павел Павлов.
Событие организовали в ходе проекта «Дни муниципальных образований Ростовской области». Выставка стала частью региональной экспозиции — партнерского проекта Национального центра «Россия» и продолжения Международной выставки-форума «Россия», проходившей в Москве на ВДНХ. Площадка предлагает жителям и гостям города познакомиться с достижениями региона в промышленности, цифровых технологиях, агропромышленном комплексе, креативной индустрии, культуре, спорте, туризме и других отраслях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.