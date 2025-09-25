В московском Музее кино откроют детский культурно-просветительский центр

С 13:00 до 20:00 гостей ждет насыщенная программа, в том числе показы любимых фильмов и мультфильмов для всей семьи, а также бесплатные занятия и лекции. На мастер-классах дети узнают, как создать настоящее кино с помощью фонарика, что такое золотое сечение кадра, а также освоят азы аквагрима и разучат популярные у пионервожатых игры на выставке «Последнее лето детства».