В московском Музее кино откроют детский культурно-просветительский центр

Торжественное открытие нового детского культурно-просветительского центра состоится 27 сентября в Музее кино на ВДНХ в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
С 13:00 до 20:00 гостей ждет насыщенная программа, в том числе показы любимых фильмов и мультфильмов для всей семьи, а также бесплатные занятия и лекции. На мастер-классах дети узнают, как создать настоящее кино с помощью фонарика, что такое золотое сечение кадра, а также освоят азы аквагрима и разучат популярные у пионервожатых игры на выставке «Последнее лето детства».
В новом центре дети узнают о профессиях режиссера, аниматора и художника-мультипликатора через игру и творчество. Например, в интерактивной зоне с сенсорными панелями юные гости смогут раскрасить любимых персонажей мультфильмов, освоить основы классической покадровой съемки и самостоятельно создать небольшой мультфильм на настоящем мультстанке. В дальнейшем центр будет работать на постоянной основе.
Вход в музей по бесплатным билетам, на мастер-классы требуется предварительная запись. Подробную программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.