Виртуальный тур «Путешествие по России» запустили в онлайн-формате

Национальный центр «Россия» представил цифровую версию выставки «Путешествие по России», доступную для каждого. Проект позволяет ознакомиться с экспозицией в виртуальном режиме, сообщила пресс-служба центра.
Тур охватывает территорию от Калининграда до Камчатки и создан с использованием технологии панорамной съемки 360°. Посетители могут свободно перемещаться по залам, приближать объекты и изучать дополнительную информацию на официальном сайте центра.
Проект предоставляет возможность дистанционного знакомства с экспонатами, представляющими все восемь федеральных округов России. Для доступа к виртуальной выставке необходимо зайти на сайт Национального центра «Россия».
