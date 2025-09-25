Ричмонд
Виртуальный тур «Путешествие по России» запустили в онлайн-формате

Тур охватывает территорию от Калининграда до Камчатки и создан с использованием технологии панорамной съемки 360°.

Источник: Аргументы и факты

Национальный центр «Россия» представил цифровую версию выставки «Путешествие по России», доступную для каждого. Проект позволяет ознакомиться с экспозицией в виртуальном режиме, сообщила пресс-служба центра.

Тур охватывает территорию от Калининграда до Камчатки и создан с использованием технологии панорамной съемки 360°. Посетители могут свободно перемещаться по залам, приближать объекты и изучать дополнительную информацию на официальном сайте центра.

Проект предоставляет возможность дистанционного знакомства с экспонатами, представляющими все восемь федеральных округов России. Для доступа к виртуальной выставке необходимо зайти на сайт Национального центра «Россия».

Ранее сообщалось, что выставка китайской керамики произвела в Москве фурор.