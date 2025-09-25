ФИФА представила официальные талисманы чемпионата мира 2026 года

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые разделят на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, которые заняли первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на соревновании появится новая стадия — 1/16 финала, передает сайт федерации.