ФИФА представила официальные талисманы чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте в четверг, 25 сентября, представила талисманы предстоящего чемпионата мира. Он пройдет в 2026 году на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орел Клатч.
В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые разделят на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, которые заняли первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на соревновании появится новая стадия — 1/16 финала, передает сайт федерации.
22 августа президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Американский лидер подчеркнул, что считает большой честью проведение жеребьевки в столице его государства.
5 февраля 2024 года в ФИФА сообщили, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» города Ист-Ратерфорд в американском штате Нью-Джерси. Этот стадион рассчитан на 82,5 тысячи человек.