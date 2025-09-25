Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА представила официальные талисманы чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте в четверг, 25 сентября, представила талисманы предстоящего чемпионата мира. Он пройдет в 2026 году на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте в четверг, 25 сентября, представила талисманы предстоящего чемпионата мира. Он пройдет в 2026 году на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орел Клатч.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые разделят на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, которые заняли первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на соревновании появится новая стадия — 1/16 финала, передает сайт федерации.

22 августа президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Американский лидер подчеркнул, что считает большой честью проведение жеребьевки в столице его государства.

5 февраля 2024 года в ФИФА сообщили, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» города Ист-Ратерфорд в американском штате Нью-Джерси. Этот стадион рассчитан на 82,5 тысячи человек.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше