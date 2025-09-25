Гросси: МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью

Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью, в том числе в рамках оценочных миссий. «Тесные взаимоотношения, которые у нас сложились, проведение в Беларуси наших миссий и выполнение белорусской стороной рекомендаций по их итогам стали прекрасным антидотом против тех, кто старался политизировать вопросы строительства и эксплуатации БелАЭС, — подчеркнул Рафаэль Гросси. — В этом контексте предстоящая миссия станет очередным важным шагом».