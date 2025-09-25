Гросси: МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем на полях форума «Мировая атомная неделя» в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
«Вы были настоящим мужиком!» Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ Гросси за позицию по БелАЭС.
Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью, в том числе в рамках оценочных миссий. «Тесные взаимоотношения, которые у нас сложились, проведение в Беларуси наших миссий и выполнение белорусской стороной рекомендаций по их итогам стали прекрасным антидотом против тех, кто старался политизировать вопросы строительства и эксплуатации БелАЭС, — подчеркнул Рафаэль Гросси. — В этом контексте предстоящая миссия станет очередным важным шагом».
Виктор Каранкевич подчеркнул, что главным приоритетом для Беларуси является безопасность и надежная работа БелАЭС, поэтому взаимодействию с МАГАТЭ страна всегда уделяет большое внимание. «Мы всегда будем опираться на опыт, знания, компетенции МАГАТЭ в атомной отрасли и нам важна техническая и экспертная поддержка агентства», — сказал он.
Отдельно вице-премьер остановился на вопросах проведения оценочных миссий. Беларусь провела ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендуемые для стран, строящих первую АЭС, учла рекомендации экспертов. Сегодня лучшие практики Беларуси являются примером для других государств. Беларусь заинтересована в продолжении эффективного взаимодействия с МАГАТЭ и на этапе эксплуатации АЭС. В настоящее время ведется подготовка к проведению на Белорусской АЭС очередной миссии агентства OSART по эксплуатационной безопасности, которая запланирована на 2026 год.
В рамках встречи обсуждены также возможности участия Беларуси в программах МАГАТЭ «Лучи надежды» и «Атом для продовольствия».-0-