У семьи Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы на сумму 150 млн рублей

У семьи Филиппа Киркорова есть несколько квартир в центре Москвы. Как сообщает Super.ru, его покойный отец, Бедрос Киркоров, возможно, жил в доме на Курской, где у него была квартира на втором этаже. Эта квартира состоит из трех комнат, объединенных в одну. Эксперты считают, что она стоит около 100 миллионов рублей.