У семьи Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы на сумму 150 млн рублей

У семьи Филиппа Киркорова есть несколько квартир в центре Москвы. Как сообщает Super.ru, его покойный отец, Бедрос Киркоров, возможно, жил в доме на Курской, где у него была квартира на втором этаже. Эта квартира состоит из трех комнат, объединенных в одну. Эксперты считают, что она стоит около 100 миллионов рублей.
В эту квартиру Филипп Киркоров и Алла Пугачева переехали в 1994 году после свадьбы. Треть этой квартиры когда-то принадлежала Пугачевой, но после развода жилье осталось у Киркоровых в общей собственности.
Источник журнала рассказал, что у Киркорова в этом же доме есть еще две квартиры на верхних этажах. Одна из них площадью 68,7 квадратных метра, а другая — 65,8 квадратных метра.
После того как Филипп получит наследство, он может стать владельцем пяти квартир в центре Москвы. Общая площадь этого жилья — 338,5 квадратных метра, а стоимость — около 150 миллионов рублей. Налоги на эту недвижимость составляют примерно 60 тысяч рублей в месяц, и у Киркорова нет долгов за коммунальные услуги.
Ранее KP.RU сообщил, что на Киркорова подали в суд за долги по кредиту, а также недавно с певца взыскивали налоговую задолженность на почти 8 млн рублей.