Измены в браке, поздняя слава и уход из театра: Олегу Басилашвили — 91

Олег Басилашвили отмечает день рождения 26 сентября.
Олег Басилашвили — известный советский и российский актер. Он всю жизнь проработал в БДТ им. Товстоногова, но популярным стал после съемок у режиссера Эльдара Рязанова. В итоге снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Мастер и Маргарита». 26 сентября Олегу Басилашвили исполняется 91 год. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Олега Басилашвили.
Олег Басилашвили родился в Москве в 1934 году. Его отец был выходцем из древнего грузинского рода, находился в должности директора Московского политехникума связи имени Вадима Подбельского. Мать — лингвист, доктор филологии. В период Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Тбилиси. Там он окончил первые два класса в школе, а после они вернулись в Москву.
«Вообще я был плохим учеником, а по математике совсем идиотом, ничего не соображал. При этом, как ни удивительно, отец считал, что я должен идти в политехникум. Но меня это не привлекало. Я любил живопись. Самостоятельно поступил в художественную школу. Но и там не сложилось», — рассказывал Басилашвили «7 Дней».
Жизнь Олега изменилась, когда он однажды попал в театр на постановку «Синей птицы». Позже он рассказывал, что его обворожил этот мир, и с тех пор он решил обязательно стать актером. Однако отец был против, и из-за того они часто ругались.
«Потому что у него, как и у мамы, было свое мнение на сей счет. “Что это за профессия. Это проституция. Мужчина подкрашивает глазки и выходит на сцену”, — говорил он. Правда, спустя много лет отец, посмотрев спектакль, сказал: “Беру слова обратно — ты занят действительно важным делом”, — рассказывал Басилашвили “7 Дней”.
Карьера Олега Басилашвили.
Популярность к Басилашвили пришла не сразуФото: РИА Новости.
Басилашвили подал заявление в школу-студию МХАТ, куда был зачислен с первой попытки. Среди его однокурсников были Михаил Козаков, Виктор Сергачев и Евгений Евстигнеев, впоследствии ставшие широко известными актерами. В их числе также обладательница выдающейся внешности и яркого таланта Татьяна Доронина, которая станет женой Басилашвили.
По окончанию вуза его по распределению оправили в Сталинград. Спустя три года он переехал в Ленинград, где сначала поступил в Театр имени Ленинского комсомола, а в 1958 году стал работать у Георгия Товстоногова в БДТ. С этим театром Олег связал свою жизнь, в его репертуаре — более 45 постановок на этой сцене.
А вот известность в кино пришла к нему гораздо позже, когда ему было уже 34 года. К тому времени актер уже успел сыграть в двух десятках ролей — правда, в основном в небольших.
Но однажды на спектакль с его участием пришел Эльдар Рязанов и пригласил на съемки «Служебного романа». Басилашвили вспоминал, что режиссер спросил: «Почему вас до сих пор не снимают в кино?». После этого актер снялся в нескольких его фильмах.
«Рязанов — это очень большая часть моей жизни! За время совместной работы мы с Эльдаром очень подружились. Мы вели очень интересные и душевные беседы. Сегодня мне его очень не хватает. Любая новая роль, которую тебе дают, — это то, чего ты никогда не делал», — говорил актер в интервью Sobaka.ru.
Однако в одном из его фильмов Басилашвили все же отказался сниматься. Это была картина «Ирония судьбы, или С легким паром!». Изначально актер был утвержден на роль Ипполита, и даже успел сняться в нескольких эпизодах. Однако у Басилашвили в это время умер отец и его заменили на съемках.
При этом он остался в фильме, но необычным образом — в одном из эпизодов, когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на карточке изображен Яковлев, а в другом кадре, когда Надя подбирает снимок на улице, с фотографии на зрителя смотрит Олег Басилашвили. Это произошло, потому что второй кадр не успели переснять, и он остался с первых проб.
Позже он снимался в фильмах, которые принято называть «культовыми»: «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Курьер» и других. Самыми запоминающимися для актера стали съемки у Георгия Данелия в «Осеннем марафоне».
«Бузыкин мой, Андрей Павлович, — одна из самых дорогих мне ролей. Благодаря Георгию Николаевичу, с его помощью, а подчас и при его диктате пришлось мне посмотреть на себя со стороны, заглянуть себе в душу. Нет, не о любовном треугольнике идет речь, а о своем месте в жизни», — говорил актер.
А в 2005 году зрители увидели его в роли Воланда в картине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Это стало важной вехой в творчестве актера. Позднее он вспоминал:
«Это одна из очень значимых для меня работ, ибо все, что написано в романе Булгакова, сыграть невозможно. Поскольку эпиграфом служат слова из “Фауста” Гете, я понял, что это герой, который, по сути, несет благо», — говорил актер.
Личная жизнь Олега Басилашвили.
Татьяна Доронина — первая жена Олега БасилашвилиФото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
Олег впервые женился во время учебы в институте, выбрав в супруги свою однокурсницу Татьяну Доронину. Их семейная жизнь продолжалась восемь лет. Однако впоследствии Доронина обнаружила, что муж ей неверен и состоит в отношениях с другой женщиной — актрисой Татьяной Пилецкой.
Доронина в тот момент была беременна, но, узнав об измене, сделала аборт. Врачи потом сказали ей: могла родиться двойня, но больше детей у нее не будет. В браке они прожили еще четыре года и в 1963-м развелись.
«Когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от гнета… Я очень благодарен Татьяне Васильевне, что она была инициатором развода», — рассказывала Басилашвили, пишет «Комсомольская правда».
Впоследствии в жизни Олега Басилашвили появилась новая возлюбленная. Однажды, находясь дома в компании Павла Луспекаева и просматривая телевизионные передачи, он обратил внимание на девушку, появившуюся на экране. Она произвела на него глубокое впечатление. Ее звали Галина Мшанская, и она была ведущей молодежной телепрограммы.
«Вот она — моя будущая супруга!» — заявил эмоциональный Басилашвили. Не желая терять ни минуты, он поспешил на телестудию, где ворвался на съемочную площадку с намерением немедленно увезти понравившуюся ему девушку. Однако его остановили: на камерах горели сигнальные лампы, указывавшие на то, что идет запись передачи.
«Я по тем временам считался практически плейбоем. Ну представьте себе — одинокий, нет еще и тридцати, молодой человек, имеющий отдельную квартиру со всеми удобствами. При этом работающий в БДТ. Правда, это я первым обратил на Галю самое пристальное внимание, а вскоре сообщил об этом и ей», — отмечал актер, пишет «Газета.ру».
Галина не осталась безразличной к столь настойчивому вниманию. Вскоре она пришла к выводу, что Олег не только привлекателен внешне, но также отличается добротой и порядочностью.
Они вместе уже больше 60 лет. Их старшая дочь Ольга получила образование экономиста, но потом пришла работать на петербургское телевидение. Младшая, Ксения, работает на радио. У Ксении — двое детей: Мариника и Тимофей.
Где сейчас Олег Басилашвили.
Последние годы Олег Басилашвили играл на сцене БДТ в спектакле «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих. На днях стало известно, что актриса отказалась от этой роли, а вслед за ней и Басилашвили. Годом ранее актер рассказывал, что работа в этом спектакле с Фрейндлих — большая радость для него.
«Это большая радость для меня. Не просто выходить на сцену, но и с такой великолепной партнершей. Я восхищаюсь ею, многогранностью ее таланта, ее владением профессией, я очень многому научился у Алисы Бруновны. А в кино зовут, конечно, реже — подходящих ролей для моего возраста не так много», — рассказывал Басилашвили.
Накануне в интервью NEWS.ru актер сообщил, что больше не выйдет на сцену театра. «Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду», — сказал Басилашвили.
В настоящее время актер проживает в Репино, расположенном вблизи Санкт-Петербурга. Как отметил Басилашвили, события, происходящие в публичной сфере, уже не вызывают у него интереса и он сосредоточен на своей семье.
Награды Олега Басилашвили.
Государственные награды.
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1979) — за роль Самохвалова в фильме «Служебный роман», Орден Дружбы (1994), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004), Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2009), Орден Почета (2014), Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).
Театральные награды.
Премия «Золотой софит» в номинациях «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Креона в спектакле «Антигона» (1997), «За мастерство и совершенство» за роль Уилфреда Бонда в спектакле «Квартет» (2006), за исполнение роли Князя К. в спектакле «Дядюшкин сон» (2008), Международная театральная премия имени К. С. Станиславского в номинации «за вклад в развитие российского театра» (2009), Театральная премия «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2009).
Фильмография Басилашвили:
«Подкидыш» (1939); «Невеста» (1956); «Старшая сестра» (1966); «Возвращение “Святого Луки”» (1970); «Вечный зов» (1973); «Дни Турбиных» (1976); «Служебный роман» (1977); «Осенний марафон» (1979); «О бедном гусаре замолвите слово» (1980); «Вокзал для двоих» (1982); «Противостояние» (1985); «Курьер» (1986); «Небеса обетованные» (1991); «Предсказание» (1993); «Что сказал покойник» (1999); «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» (2000); «Азазель» (2002); «Идиот» (2003); «Мастер и Маргарита» (2005); «Ликвидация» (2007); «Вербное воскресенье» (2009); «Без границ» (2015); «Не ждали» (2019).