Измены в браке, поздняя слава и уход из театра: Олегу Басилашвили — 91

По окончанию вуза его по распределению оправили в Сталинград. Спустя три года он переехал в Ленинград, где сначала поступил в Театр имени Ленинского комсомола, а в 1958 году стал работать у Георгия Товстоногова в БДТ. С этим театром Олег связал свою жизнь, в его репертуаре — более 45 постановок на этой сцене.