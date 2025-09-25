Смертельная авария и вражда с родной дочкой*: жизнь и скандалы Людмилы Максаковой

После конфликта Мария неоднократно пыталась встретиться с матерью и наладить отношения, но каждый раз Людмила не шла на контакт. Однажды Мария даже пришла на концерт к матери, положила букет цветов к ее ногам на сцене и час ждала на улице, когда же Людмила Максакова выйдет к ней. Но актриса так и не появилась.