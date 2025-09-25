Смертельная авария и вражда с родной дочкой*: жизнь и скандалы Людмилы Максаковой

Людмила Максакова отмечает юбилей 26 сентября 2025.
Жизнь Людмилы Максаковой оказалась не менее драматичной, чем ее лучшие роли в кино. Родившись в семье оперной певицы, она прошла через детство без отца, несчастную любовь и непримиримую ссору с дочерью. Актриса до сих пор выходит на сцену и радует поклонников вот уже больше шестидесяти лет. 26 сентября Людмиле Максаковой исполняется 85 лет — URA.RU вспоминает историю актрисы.
Детство и юность Людмилы Максаковой.
Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Ее мать — знаменитая оперная певица Мария Петровна Максакова, обладательница одного из лучших меццо-сопрано XX века, народная артистка СССР.
А вот отца девочка так и не увидела. По одной из версий, им был певец Большого театра Александр Волков, эмигрировавший после войны за границу и отказавшийся признавать дочь. Но были и другие слухи — о том, что отцом Людмилы был Иосиф Сталин.
«Ходили слухи, что маму оставили в покое по личному распоряжению Иосифа Сталина. Большой в те годы был придворным театром кремлевского вождя. Поговаривали, что Сталин неравнодушен к Максаковой и что я — его дочь. Но после выхода воспоминаний любовницы Сталина Веры Александровны Давыдовой, меццо-сопрано Большого, все успокоились», — вспоминала актриса в своих мемуарах.
В детстве девочка рано проявила музыкальные способности. Она училась в Центральной музыкальной школе игре на виолончели. Мать же мечтала, что дочь поступит в институт иностранных языков и станет переводчицей.
Но судьбу Людмилы определил случай: однажды она увидела отрывок пьесы «Марион Делорм» и поразилась игре Василия Ланового. Тогда молодая девушка поняла, что ее место — на сцене.
Людмила Максакова загорелась мечтой выступать на сцене еще в школьные годыФото: Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press.
В Театральное училище имени Бориса Щукина Людмила поступила с первого раза, без труда пройдя серьезный конкурс. В юности начинающая актриса окунулась в творческую жизнь: красила волосы в блонд, выступала на студенческой сцене и заводила новые знакомства. Одним из ее друзей по юности был Владимир Высоцкий, которому она даже подарила редкую семиструнную гитару.
Начало карьеры Людмилы Максаковой.
В 1961 году, окончив «Щуку», Максакова поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Здесь она и осталась на всю жизнь, храня преданность единственной сцене.
Дебют Людмилы Максаковой состоялся в спектакле «Стряпуха замужем», но настоящий успех пришел в 1963 году, когда Рубен Симонов доверил молодой актрисе роль татарской княжны Адельмы в легендарной «Принцессе Турандот». Актриса справилась с ролью блестяще, и о Максаковой заговорили как о новой звезде вахтанговской сцены.
Вот уже больше 60 лет актриса выступает на родной сценеФото: Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press.
С тех пор она играла в пьесах Островского, Чехова, Арбузова, Крлежи, Шекспира и многих других. С 1970-х годов Максакова начала преподавать в Щукинском училище, раскрывая будущим поколениям секреты актерского мастерства.
Фильмография Людмилы Максаковой.
Кинодебют Людмилы Максаковой состоялся в 1961 году в картине «Две жизни», где она исполнила эпизодическую роль. В 1964 году последовала важная работа в картине Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой», где Максакова сыграла Катю — ее героиня была воплощением юности и надежды.
Настоящее признание пришло в 1967 году с выходом фильма «Мертвый сезон». Максакова сыграла жену советского разведчика, и эта работа вывела ее в число актрис первой величины: фильм стал культовым шпионским триллером советского кино.
За плечами актрисы десятки ролей в фильмах и сериалахФото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press.
В 1970-е Максакова активно снималась в кино и параллельно работала на сцене Театра имени Вахтангова. Одной из самых заметных ее ролей десятилетия стала работа в фильме «Софья Перовская», в котором актриса сыграла революционерку-народницу. Тогда же Максакова снялась в фильмах «Король Лир» и в ряде постановок для «Современника» и «Вахтанговского театра», которые часто адаптировались для экрана.
В 1980-е годы Людмила Максакова сыграла в фильме «Красные колокола» Серхио Гобби и Тадеуша Ковальского, масштабной международной картине, посвященной революционным событиям начала XX века. Другой ее заметной работой стала роль в «Тегеран-43»: шпионском фильме, где Максакова появилась в яркой эпизодической роли. Картину посмотрели десятки миллионов человек.
С началом 1990-х годов в жизни актрисы наступил период относительного затишья в кино. Она продолжала играть в театре, но кинопроекты предлагались реже. В это время Максакова больше появлялась в телепередачах, театральных постановках и культурных программах. Тем не менее она снялась в нескольких фильмах, например в драме «Над темной водой», где исполнила роль матери главной героини.
С 2000-х годов Людмила Максакова снова стала чаще появляться в кино и на телевидении. Она сыграла в сериале «Дорогая Маша Березина», где исполнила образ светской дамы. В 2007 году она появилась в популярном сериале «Кадетство», а затем в «Кремлевских курсантах».
В 2010-е Максакова снялась в сериалах «Мама Люба», «Карпов», «Пятницкий» и других. Несмотря на возраст, она оставалась востребованной, ее приглашали и в драматические проекты, и в детективные сериалы. Одним из самых заметных проектов последних лет с актрисой стала «Гадалка».
Личная жизнь Людмилы Максаковой.
Впервые Максакова влюбилась еще в школьные годы. Ее сразил наповал преподаватель виолончели — известный музыкант Святослав Кнушевицкий. Разница в тридцать лет между учителем и ученицей поставила крест на отношениях, но актриса навсегда запомнила свою безответную любовь.
Первым супругом Людмилы стал художник Лев Збарский. Ради нее он оставил жену, модель Регину Збарскую. От первого мужа Людмила родила первенца, которого назвали Максимом.
Актрисе казалось, что она нашла свое счастье, но семейная жизнь оказалась непростой: супруг отличался ревнивым характером и часто устраивал конфликты за закрытой дверью. Вскоре Збарский и вовсе увлекся актрисой Марианной Вертинской, а затем уехал в США, где в 2016 году скончался от рака легких.
Первый сурпуг Людмилы Максаковой часто ревновал ее к другим мужчинамФото: Photoagency Interpress / Global Look Press.
Вторым мужчиной в жизни Людмилы Максаковой стал композитор Микаэл Таривердиев. Их роман был страстным, но закончился трагедией. В 1967 году, во время совместной поездки на автомобиле, произошла авария: под колеса машины выбежал подросток. Таривердиев в тот момент потерял самообладание.
«Я и другие пассажиры кричали ему: “Стой! Жми на тормоз!!!”. А он продолжал гнать машину, как будто не слыша нас. Наверное, у Таривердиева случился шок. Минут через 5 нашу машину настигла “Волга”, и какой-то военный закричал, открыв окно: “Что же ты, сволочь, делаешь?! Сбил человека и уехал?!”», — вспоминала актриса в интервью «7Дней».
После этого случая отношения между актрисой и композитором сошли на нет. Подросток, попавший под колеса, погиб спустя несколько дней. Таривердиев получил за это два года условно.
Вторым супругом актрисы стал немецкий бизнесмен Петер Игенбергс. В этом браке у Людмилы родилась дочь Мария (признана Минюстом РФ иноагентом). Петер сумел найти общий язык и с Максимом, сыном Людмилы от первого брака, и на долгие годы в семье воцарил покой.
Однако годы брали свое: Игебернгс пережил инсульт, после чего оказался прикован к постели. Заботу о нем взял на себя персональный помощник, а не Людмила Васильевна. В 2018 году Петер скончался в Мюнхене, и актриса даже не пришла проститься с супругом.
А в 2021 году актер Станислав Садальский неожиданно для всех заявил, будто бы Людмила Васильевна предложила ему руку и сердце, и они уже вовсю готовятся к свадьбе. Однако Максакова эти слухи сразу опровергла.
Конфликт с дочерью Марией Максаковой*
Отношения Людмилы Васильевны с дочерью, певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой*, обострились после того как Мария* вышла замуж за Дениса Вороненкова и уехала с ним в Киев. В 2017 году зятя актрисы убили в центре Киева, после чего Людмила Максакова обвинила Вороненкова в том, что он вовлекает в свои криминальные схемы ее дочь.
С тех пор отношения между матерью и дочкой окончательно сошли на нет. Мария заявляла, что ее мать опорочила честь покойного мужа. В разгар конфликта актриса заявила дочери, что она «торгует своей жизнью, устраивая бесконечные представления».
После конфликта Мария неоднократно пыталась встретиться с матерью и наладить отношения, но каждый раз Людмила не шла на контакт. Однажды Мария даже пришла на концерт к матери, положила букет цветов к ее ногам на сцене и час ждала на улице, когда же Людмила Максакова выйдет к ней. Но актриса так и не появилась.
Людмила Максакова так и не смогла помириться с дочерьюФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Когда конфликт достиг своего пика, старшие дети актрисы подали в суд на Марию, чтобы отсудить у нее квартиру в Москве. В отместку дочь Людмилы Максаковой пришла на интервью к Борису Корчевникову, где рассказала подробности аварии Людмилы и Микаэла Таривердиева. Якобы это именно Людмила вела автомобиль, который насмерть сбила подростка. Однако многие поклонники актрисы отказались верить в слова Марии.
Где сейчас Людмила Максакова.
В 2025 году Людмиле Максаковой исполнилось 85 лет. Несмотря на возраст, она продолжает играть в Театре имени Вахтангова. На ее счету — роли в спектаклях «Война и мир», «Евгений Онегин», «Королева-мать».
Она остается востребованной, полна энергии и верна сцене, на которой стоит уже более шести десятилетий. В ее трудовой книжке до сих пор только одна запись — «Театр имени Вахтангова».
Фильмография Людмилы Максаковой.
1960-е.
1961 — Две жизни — подавальщица1962 — Интервью у весны (фильм-спектакль) — Мария Васильевна Чубукова1964 — Жили-были старик со старухой — Нина Гусакова1964 — Повесть о молодых супругах (фильм-спектакль) — Валя1965 — Болотные огни (фильм-спектакль)1966 — Коллекция Капы (фильм-спектакль) — Капа / экскурсовод1967 — Конец «Сатурна» — Софи, радистка1967 — Курьер Кремля (фильм-спектакль) — эпизод1967 — Татьянин день — Таня Огнева (главная роль)1967 — Твой современник — посетительница кафе1969 — Неподсуден — Надя (главная роль)1969 — Фауст (фильм-спектакль) — Маргарита.
1970-е.
1970 — Поезд в завтрашний день — Лидия Коноплева1971 — Антрацит — Наташа1971 — На всякого мудреца довольно простоты (фильм-спектакль) — Клеопатра Мамаева (главная роль)1971 — Принцесса Турандот (фильм-спектакль) — Адельма1971 — Пропажа свидетеля — Настя1972 — Бой после победы — Софи Краузе1973 — Плохой хороший человек — Надежда Федоровна (главная роль)1973 — Прикосновение (Piesk?riens) — Тамара Фабрициус1974 — День приёма по личным вопросам — Галина1974 — Осень — Марго1974 — Театр Клары Газуль (фильм-спектакль) — Клара Газуль (главная роль)1977 — Кафе «Изотоп» — Юлия Скурлатова1978 — Вечер старинных русских водевилей (фильм-спектакль) — Прасковья Клеткина1978 — Лето в Ноане (фильм-спектакль) — Жорж Санд (главная роль)1978 — Летучая мышь — Розалинда (главная роль)1978 — Отец Сергий — Дарья Маковкина1979 — Господа Глембаи (фильм-спектакль) — Шарлотта1979 — Идиот (фильм-спектакль) — Настасья Филипповна.
1980-е.
1980 — Великая магия (фильм-спектакль) — Дзайра1981 — 50 лет театру кукол Образцова (фильм-спектакль)1981 — Леший (фильм-спектакль) — Соня1982 — Радуга зимой1982 — Ричард III (фильм-спектакль) — леди Анна1982 — Сегодня и всегда1984 — Прохиндиада, или Бег на месте — Мария Никитична1985 — Перед самим собой — Тамара Шубникова1985 — Поездки на старом автомобиле — Зоя Павловна (главная роль)1986 — По главной улице с оркестром — Алла Максимовна1986 — Там, где нас нет — Софья Михайловна1987 — Десять негритят — мисс Эмили Брент1987 — Претендент (СССР-ЧССР) — Рита Нельсон1989 — Дни человека — мать Инфантьева.
1990-е.
1992 — Сонм белых княжен — Александра Фёдоровна1994 — Без вины виноватые (фильм-спектакль) — Нина Павловна1994 — Я тебя больше не знаю, милый (фильм-спектакль) — Луиза Мальпьери1996 — Машинистки (короткометражный)1998 — Му-Му — Барыня.
2000-е.
2001 — На белом катере (сериал, эпизод)2001 — Идеальная пара — Надежда Потапова2003 — Смеситель — Агнесса2004 — О любви в любую погоду — Зоя2009 — Анна Каренина (сериал) — Лидия Ивановна2009 — Крест в круге — Вершинская.
2010-е.
2010 — Дядя Ваня (фильм-спектакль) — Мария Войницкая2010 — Индус — Маргарита Александровна (главная роль)2011 — Ф. М. Достоевский. Игрок (отрывок)2011 — Пристань (фильм-спектакль) — Бабуленька2011 — Слепое счастье — Лидия Жукова2012−2015 — Кухня (все сезоны) — Вера Ивановна2013 — Доктор Смерть — Анна Тюльпанова2013 — Евгений Онегин (фильм-спектакль) — Няня, Танцмейстер2013 — Пиковая дама (фильм-спектакль) — Графиня2014 — Наследие — мать Гюнтера2017 — ВМаяковский — Лиля Брик (в старости)2017 — Притяжение — Люба, бабушка Юли.
2020-е.
2022 — Метель (короткометражный)2022 — Номинация — Агафья Александровна (главная роль).
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом.