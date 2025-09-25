Ричмонд
Чемпионка марафона внезапно умерла в 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона 2025 года, эфиопская бегунья Шеварге Алене внезапно скончалась в 30 лет, сообщили организаторы соревнований. Их слова приводит МатчТВ.

Спортсменке стало плохо во время тренировки в эфиопской столице Аддис-Абебе. Медики пытались спасти её жизнь, но безуспешно.

Организаторы марафона выразили соболезнования родным и близким Алене.

В мае 2025 года Алене заняла первое место на дистанции 42 километра 195 метров в Стокгольме, показав время 2 часа 30 минут 38 секунд.

Ранее в Пензе трагически погиб гимнаст из Индонезии.

