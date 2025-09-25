CША подняли в небо истребители из-за российских самолетов вблизи Аляски

Американские военнослужащие в среду, 24 сентября, обнаружили и отследили два российских истребителя Ту-95 и два Су-35 в небе вблизи штата Аляска. В связи с этим они направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата суден. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщило Североамериканское командование ПВО.
— Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эта российская активность в (зоне ответственности — прим. «ВМ») ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза, — уточнили в ведомстве, его цитирует РБК.
19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны — члены НАТО могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве — он ответил утвердительно на соответствующий вопрос.