CША подняли в небо истребители из-за российских самолетов вблизи Аляски

Американские военнослужащие в среду, 24 сентября, обнаружили и отследили два российских истребителя Ту-95 и два Су-35 в небе вблизи штата Аляска. В связи с этим они направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата суден. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщило Североамериканское командование ПВО.