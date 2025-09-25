Неправильно выброшенный мусор может обернуться уголовной статьей: как не нарушить закон

В России разъяснили правила утилизации мусора, за нарушение которых можно попасть под статью. Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский отметил, что обычные бытовые отходы не станут поводом для уголовного дела. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— За выброс на улице или на природе (за исключением случаев на особо охраняемых природных территориях) обычного фантика, окурка, да и просто большого мусорного мешка с остатками еды или упаковки уголовная ответственность такому нерадивому гражданину грозить не будет, — пояснил Семеновский.
По его словам, штрафы возможны за неправильную утилизацию крупногабаритного мусора, строительных отходов, батареек, ламп, градусников и покрышек. Размер штрафа варьируется от трех до восьми тысяч рублей в зависимости от того, принес ли мусор вред людям или животным.
Выброс мусора из автомобиля, мотоцикла или прицепа может повлечь наказание от 10 до 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает только при попадании в отходы ядохимикатов или радиоактивных веществ и причинении ущерба здоровью людей или животных.