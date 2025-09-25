Строительный форум в Екатеринбурге соберет около 40 тысяч участников

Международный форум и выставку 100+ TechnoBuild организуют в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ожидается, что мероприятие соберет около 40 тысяч участников и более 1 тысячи спикеров, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Символично, что дискуссионная площадка ежегодно работает именно в Свердловской области, которая находится в десятке лучших регионов России по качеству городской среды, является одним из лидеров страны по количеству современных градостроительных решений и возведенного жилья. На выставке будут представлены самые высокотехнологичные решения в строительной отрасли — от создания цифровой модели здания до устройства фундаментов и дизайна интерьеров. Я убежден, мероприятие укрепит статус Екатеринбурга как инженерно-строительного центра. Идеи, которые обсуждаются на форуме, дадут старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — станут примером для других регионов», — отметил губернатор региона Денис Паслер в своих социальных сетях.
Главной темой форума и выставки станет «Архитектура победы». В ходе мероприятия пройдут 13 специализированных форумов для профессионалов и тех, кто хочет ими стать. Также участников ждут свыше 600 экспонентов и 200 секций.
Отметим, чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо заполнить форму регистрации и получить подтверждение с билетом по электронной почте. Организаторы обращают внимание: тем, кто уже был на 100+ TechnoBuild в 2021—2024 годах, достаточно зайти на сайт форума в личный кабинет и подтвердить участие одной кнопкой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.