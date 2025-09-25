Строительный форум в Екатеринбурге соберет около 40 тысяч участников

«Символично, что дискуссионная площадка ежегодно работает именно в Свердловской области, которая находится в десятке лучших регионов России по качеству городской среды, является одним из лидеров страны по количеству современных градостроительных решений и возведенного жилья. На выставке будут представлены самые высокотехнологичные решения в строительной отрасли — от создания цифровой модели здания до устройства фундаментов и дизайна интерьеров. Я убежден, мероприятие укрепит статус Екатеринбурга как инженерно-строительного центра. Идеи, которые обсуждаются на форуме, дадут старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — станут примером для других регионов», — отметил губернатор региона Денис Паслер в своих социальных сетях.