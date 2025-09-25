В Ульяновской области отремонтировали 114 км автодорог

Ремонт автодорог общей протяженностью 114 км завершили в Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Всего в этом году по нацпроекту приведут в нормативное состояние 39 участков дорог регионального значения протяженностью более 150 км, а также 8 участков улично-дорожной сети Ульяновска длиной свыше 9 км.
«В настоящее время по областным трассам завершено обновление на 30 объектах, продолжается на 9. Общий объем выполненных работ составляет 87%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта в 2025 году будут отремонтированы 12 мостов в 10 муниципальных образованиях. Сейчас завершены пять объектов. Общее выполнение составляет 84%. Работы планируется завершить до конца ноября текущего года», — отметил губернатор региона Алексей Русских.
На дорогах регионального значения завершены работы на 30 объектах в 18 муниципалитетах. На остальных ведутся строительно-монтажные работы согласно календарному графику.
Например, в Базарносызганском районе проводится ремонт участка дороги Базарный Сызган — Глотовка у села Чириково протяженностью 4,3 км. Уже завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и восстановлено основание методом холодной регенерации. На объекте также уложат нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, установят два остановочных павильона и нанесут горизонтальную разметку.
На 84% выполнены работы на участках автомобильных дорог Ульяновска. На финальной стадии — ремонт на улицах Ленина и Локомотивной, Московском шоссе, проспекте Генерала Тюленева. Также уже введены в эксплуатацию пять мостов: через реку Водолейку и Долгую в Сурском районе, реку Тимерсянку в Цильнинском районе и в селе Барановка Николаевского района и через овраг в Новомалыклинском районе.
Кроме того, на 24 из 26 запланированных транзитных участков дорог сделали освещение. Как сообщил министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев, дополнительно в этом году планируется выполнить устройство освещения еще на пяти участках протяженностью 5,4 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.