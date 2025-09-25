В Ульяновской области отремонтировали 114 км автодорог

На 84% выполнены работы на участках автомобильных дорог Ульяновска. На финальной стадии — ремонт на улицах Ленина и Локомотивной, Московском шоссе, проспекте Генерала Тюленева. Также уже введены в эксплуатацию пять мостов: через реку Водолейку и Долгую в Сурском районе, реку Тимерсянку в Цильнинском районе и в селе Барановка Николаевского района и через овраг в Новомалыклинском районе.