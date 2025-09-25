Супруги, ведущие семейный блог на форуме «БлогБай»: не хайповать, а продвигать традиционную культуру

Для блогеров важно, что их контент отражает традиционные ценности белорусской семьи. «Мы хотим не хайповать, а продвигать традиционную белорусскую культуру. Если мы снимаем какие-то тренды, то адаптируем их под себя. Мы показываем, что блог можно построить на позитивных новостях, и он будет востребован. В мире, где много негатива, люди хотят видеть что-то хорошее», — подчеркнул Алексей. В этом году форум на три дня погрузил блогеров в военную тематику, что многим участникам пришлось по душе, так как попасть в эту среду не будучи военнослужащим сложно. «Сегодня мы посетили экскурсию, где увидели старую и современную военную технику. Нам рассказали об истории, и это было очень познавательно и интересно в интерактивном формате. Мы остались под большим впечатлением», — отметили Скрынниковы.