Супруги, ведущие семейный блог на форуме «БлогБай»: не хайповать, а продвигать традиционную культуру

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей и Екатерина Скрынниковы, авторы семейного блога «Слуцк найди», приняли участие во II Форуме блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» и рассказали корреспондентам БЕЛТА о главной цели своего блога.
Алексей и Екатерина отметили, что в блоге делятся впечатлениями о путешествиях и интересных местах родного Слуцка и Беларуси в целом. «Мы посещаем соседние города, такие как Солигорск и Минск, путешествуем по всей стране и за ее пределами. Находим интересные места и рассказываем о них людям», — поделился Алексей.
«Ждем контента и взаимодействия». Марков о целях форума блогеров «БлогБай» Участники II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» возложили цветы к обелиску «Братская могила».
Они решили участвовать в форуме, чтобы перенять опыт более крупных блогеров и показать себя. «Мы уже были знакомы с некоторыми участниками и успели познакомиться с новыми людьми. Думаю, обменяемся контактами и будем устраивать различные коллаборации», — добавила Екатерина Скрынникова.
Для блогеров важно, что их контент отражает традиционные ценности белорусской семьи. «Мы хотим не хайповать, а продвигать традиционную белорусскую культуру. Если мы снимаем какие-то тренды, то адаптируем их под себя. Мы показываем, что блог можно построить на позитивных новостях, и он будет востребован. В мире, где много негатива, люди хотят видеть что-то хорошее», — подчеркнул Алексей. В этом году форум на три дня погрузил блогеров в военную тематику, что многим участникам пришлось по душе, так как попасть в эту среду не будучи военнослужащим сложно. «Сегодня мы посетили экскурсию, где увидели старую и современную военную технику. Нам рассказали об истории, и это было очень познавательно и интересно в интерактивном формате. Мы остались под большим впечатлением», — отметили Скрынниковы.
Они также поделились советами и назвали два места для путешествий по Беларуси: усадьбу Жиличи и усадьбу в поселке Краски.
II Форум блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде» проходит с 25 по 27 сентября и собрал около 100 участников. Форум стал ключевой площадкой для обмена опытом, обучения и нетворкинга блогеров различных направлений. В программе форума — пленарное заседание, интерактивный «открытый микрофон», а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов, направленные на повышение профессионального уровня блогеров. -0-
Фото Татьяны Матусевич.