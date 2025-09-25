Ростов впервые за пять лет может получить паспорт готовности к зиме

Власти Ростова планируют получить паспорт готовности к зиме впервые за последние пять лет. Об этом рассказал заместитель главы Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко, отвечая на вопросы ростовчан во время прямого эфира в четверг, 25 сентября.
По его словам, подготовка к отопительному периоду находится в завершающей стадии. Выполнены все регламентные работы по подготовке тепловых сетей и социальных объектов, завершена подготовка котельных. В настоящее время ведутся работы по оформлению документов для проверки Ростехнадзора.
— За последние три года проведена большая работа по исправлению замечаний Ростехнадзора, которые были выявлены в прошлые периоды. Все проблемы, вызвавшие нарекания, устранены, — отметил Марченко.
Что касается задержек с подачей горячей воды после гидравлических испытаний, замглавы объяснил это необходимостью ремонта выявленных дефектов на изношенных сетях.
— Ресурсоснабжающие организации проводят работы по замене участков тепловых сетей, что влияет на сроки подачи воды, — добавил он.
Кроме того, Станислав Марченко рассказал о вопросе с бесхозными теплосетями на Вертолетном поле, взятом на контроль администрацией города. По его словам, работа по приведению их в порядок продолжается.
