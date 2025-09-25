Ростов впервые за пять лет может получить паспорт готовности к зиме

Власти Ростова планируют получить паспорт готовности к зиме впервые за последние пять лет. Об этом рассказал заместитель главы Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко, отвечая на вопросы ростовчан во время прямого эфира в четверг, 25 сентября.