В Новосибирской области в 2026 году появятся 6 модельных библиотек

Шесть библиотек Новосибирской области модернизируют в модельные в следующем году по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«В 2026 году в Новосибирской области на средства федерального бюджета будут модернизированы шесть библиотек. Они получат возможность провести капитальное обновление инфраструктуры, внедрить современные технологии, оснастить пространства новым оборудованием, пополнить книжные фонды. Реализация проектов в Новосибирской области обеспечит жителям доступ к современным культурным услугам и станет важным шагом к созданию комфортной среды для развития, общения и самообразования», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.
Модельные библиотеки появятся в Барабинске, Центральном округе Новосибирска, селах Довольное, Верх-Сузун, поселках Керамкомбинат и Краснозерское.
Концепция «ЧИТАЙ#Краснозерье» сделает Краснозерскую центральную библиотеку точкой притяжения, посвященной родному краю. Центральную библиотеку в селе Довольном оформят в концепции «Машина времени». Ее пространство, стилизованное под космический корабль, будет состоять из четырех функциональных модулей. Концепция детской библиотеки № 2 Барабинска «На книжном ходу» обыграет железнодорожную специфику города. Библиотека поселка Керамкомбинат «Мудрость» объединит современные технологии и русские традиции. Ключевым элементом станет аутентичная горница, интегрированная в пространство. Также появятся мультимедийная зона и студия звукозаписи. Верх-Сузунская библиотека «10×15» станет центром фотографии и видеоискусства. Идея модернизации библиотеки имени Зои Космодемьянской в Новосибирске — «Библиотека поддержки семьи». Это будет пространство для творчества, общения и помощи родителям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.