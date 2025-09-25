В Новосибирской области в 2026 году появятся 6 модельных библиотек

Концепция «ЧИТАЙ#Краснозерье» сделает Краснозерскую центральную библиотеку точкой притяжения, посвященной родному краю. Центральную библиотеку в селе Довольном оформят в концепции «Машина времени». Ее пространство, стилизованное под космический корабль, будет состоять из четырех функциональных модулей. Концепция детской библиотеки № 2 Барабинска «На книжном ходу» обыграет железнодорожную специфику города. Библиотека поселка Керамкомбинат «Мудрость» объединит современные технологии и русские традиции. Ключевым элементом станет аутентичная горница, интегрированная в пространство. Также появятся мультимедийная зона и студия звукозаписи. Верх-Сузунская библиотека «10×15» станет центром фотографии и видеоискусства. Идея модернизации библиотеки имени Зои Космодемьянской в Новосибирске — «Библиотека поддержки семьи». Это будет пространство для творчества, общения и помощи родителям.