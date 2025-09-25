Ричмонд
Ученые поймали ярчайший радиосигнал из космоса за всю историю наблюдений

Ученым удалось зафиксировать самый яркий радиовсплеск (FRB) за всю историю наблюдений. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Phys.org.

Сигнал получил обозначение FRB 20250316A, а также неофициальное прозвище — RBFLOAT. Он пришел из созвездия Большой Медведицы.

Специалисты приняли его благодаря установке FRB Outrigger — она работает в рамках проекта CHIME, который на протяжении семи лет регистрирует тысячи подобных событий. В этот раз они даже смогли определить источник сигнала.

Само событие произошло в марте 2025 года и длилось меньше четверти секунды. Такой короткий импульс указывает, что источник расположен близко к планете Земля — в 130 миллионах световых лет.

— Если бы отключение электроэнергии на одном из телескопов произошло несколькими часами раньше, мы могли бы пропустить это событие. Нам невероятно повезло, — цитирует ведущего автора работы Маттиаса Лазду издание.

Недавно российские ученые также смогли проверить на мышах работоспособность «таблетки» от радиации в ходе полета биоспутника.