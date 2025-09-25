Более 80 медалей завоевали спортсмены Дона на Спартакиаде молодежи России

Спортсмены Ростовской области завоевали 82 медали на VI летней Спартакиаде молодежи России, организованной в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Донские спортсмены получили 12 золотых, 43 серебряные и 27 бронзовых наград. Всего в соревнованиях спартакиады регион представляли 446 человек. В Астрахани в командных зачетах юниорки по гандболу заняли второе место. В соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, спортивной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Челябинске, Уфе и Барнауле соответственно, спортсмены завоевали бронзовые медали.
Напомним, Спартакиада молодежи России проводилась по 51 виду спорта и 66 дисциплинам, в ней приняли участие более 10 тыс. человек из 87 субъектов страны. Финальные соревнования проходили на территории 23 регионов, в том числе в Ростовской области состоялись состязания по гребному спорту, греко-римской борьбе и парусному спорту.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.