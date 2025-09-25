Более 80 медалей завоевали спортсмены Дона на Спартакиаде молодежи России

Донские спортсмены получили 12 золотых, 43 серебряные и 27 бронзовых наград. Всего в соревнованиях спартакиады регион представляли 446 человек. В Астрахани в командных зачетах юниорки по гандболу заняли второе место. В соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, спортивной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в Челябинске, Уфе и Барнауле соответственно, спортсмены завоевали бронзовые медали.