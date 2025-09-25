Таксист обматерил и отказался везти дизайнера Артемия Лебедева

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в понедельник, 22 сентября, рассказал, что таксист высадил его из автомобиля из-за личной неприязни и обматерил.
— Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: «Я вас не повезу». Я такой: «Почему?» Он: «Потому что ты ***», — высказался блогер.
Лебедев отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с негативом от незнакомых людей, в то время как в Сети регулярно читает критические и враждебные комментарии в свой адрес. Об этом блогер рассказал в эфире шоу «Кто твой подписчик?», опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
11 августа 2024 года в латвийском городе Юрмала мужчина специально приобрел место в первом ряду на концерт телеведущего и комика Максима Галкина*, чтобы оскорбить его. Артист передал зрителю микрофон, после чего тот начал оскорблять артиста нецензурными словами. Мужчина отметил, что умышленно пришел на концерт Галкина*, чтобы в глаза ему сказать, кем он является.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.