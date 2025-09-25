Таксист обматерил и отказался везти дизайнера Артемия Лебедева

11 августа 2024 года в латвийском городе Юрмала мужчина специально приобрел место в первом ряду на концерт телеведущего и комика Максима Галкина*, чтобы оскорбить его. Артист передал зрителю микрофон, после чего тот начал оскорблять артиста нецензурными словами. Мужчина отметил, что умышленно пришел на концерт Галкина*, чтобы в глаза ему сказать, кем он является.