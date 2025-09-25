Под открытым небом выставки, кинопоказы. Гендиректор стадиона «Динамо» о проектах, которые всех восхищают

— В первую очередь моя семья и восхищенные отзывы посетителей — главные мотиваторы в работе. Хочется придумывать и реализовывать оригинальные и интересные проекты, чтобы о стадионе слышали и им гордились, а само сооружение стало визитной карточкой нашей страны, — признается Александр Владимирович и делится тем, что мыслей и проектов, которые еще не осуществлены, очень много. — Здесь как в спорте: если в этом году не получилось выиграть тур, значит, надо еще потренироваться. Мне нравится моя работа, но, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Зачастую это не страх за себя, а за тех людей, которые идут за тобой. Ты переживаешь, чтобы не подвести тех, кто доверил тебе этот стадион.