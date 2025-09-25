Под открытым небом выставки, кинопоказы. Гендиректор стадиона «Динамо» о проектах, которые всех восхищают

Музыкальные фестивали, кинопоказы под открытым небом, просмотры матчей — все эти и многие другие грандиозные мероприятия проходят на главной спортивной площадке страны — Национальном олимпийском стадионе «Динамо». За самые интересные проекты и идеи на протяжении уже пяти лет отвечает его генеральный директор Александр Бут-Гусаим. Узнали у него, как сделать стадион привлекательной площадкой не только для любителей футбола.
Первое знакомство с «Динамо».
В детстве Александр Бут-Гусаим никак не мог определиться с будущей профессией. Он, как и многие его сверстники, старался быть похожим на киногероев 90-х и увлекался тяжелой атлетикой. Правда, с его конституцией тела о больших мышцах мечтать не приходилось. Поэтому решил покончить с «железом» и в 10-м классе перешел в легкую атлетику, что достаточно поздно для данного вида спорта.
— Когда пришел к первому тренеру и сказал, что хочу заниматься легкой атлетикой и поступить в Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина на специальность «тренер-преподаватель», он отправил меня бегать по стадиону круги на 15−20 минут. Думал, что не выдержу и уйду сам. Позже признался, что увеличивал нагрузку, темп, а я все равно стремился вперед. Еле волок ноги, но бежал до конца, — рассказывает Александр Бут-Гусаим. — Таким образом тренер проверял серьезность моих намерений. И мне все-таки удалось связать свою жизнь со спортом.
Когда же наскучило бегать на средние дистанции и считать круги на стадионе, стал участвовать в длительных забегах на 21 км и четырехдневных сверхмарафонах на 100 км.
На пятом курсе университета Александр Бут-Гусаим совмещал учебу и работу тренером в ЦСДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике. Затем он выступал в качестве судьи на различных соревнованиях. Организаторские способности молодого человека заметили представители Федерации легкой атлетики и пригласили в Минск. Там он впервые побывал на главной спортивной площадке страны.
— Это было в 2002 году. Внешний вид стадиона «Динамо» был тогда далеко не такой, как сейчас. Тем не менее он впечатлил. В юности мечтал работать здесь хотя бы волонтером на соревнованиях по легкой атлетике, чтобы услышать голос его заполненных трибун, — поделился собеседник.
«Был первооткрывателем нового формата спортивного фестиваля».
В 2015 году Александру предложили должность спортивного директора Белорусской федерации легкой атлетики. Он переехал жить в Минск. Первое поручение от руководства — организовать масштабное спортивное мероприятие в столице.
— Был первооткрывателем нового формата спортивного фестиваля. Конечно, в то время у меня было достаточно практического опыта и теоретической базы в организации мероприятий, но соревнованиями такого масштаба еще не приходилось заниматься. Тогда нам удалось провести первый Минский полумарафон, который сразу же полюбился и уже 10 лет привлекает к себе внимание людей, — отмечает собеседник.
После повышения квалификации и прохождения международных курсов Александра Бут-Гусаима назначили генеральным секретарем Белорусской федерации легкой атлетики. Беларусь выиграла право на проведение соревнований по этому виду спорта между сборными Европы и США. Было решено проводить их на стадионе «Динамо». Генеральным координатором мероприятия и ответственным за взаимодействие с международной европейской ассоциацией, а также за организацию матча назначили нашего героя. Одновременно с этим он курировал стройку и реконструкцию стадиона. Контролировал, чтобы арена соответствовала всем международным нормам и современным стандартам.
Легкоатлетический матч «США — Европа» прошел успешно и со стороны иностранных экспертов получил высокую оценку. После него Александру Владимировичу предложили стать генеральным директором стадиона «Динамо», каждый уголок которого он изучил вдоль и поперек еще во время реконструкции.
— Согласился не сразу. Мне надо было перевести дыхание после организации мероприятия мирового уровня. Посовещавшись с супругой, решили, что стоит попробовать свои силы. Как говорится, лучше попробовать и у тебя не получится, чем не решиться и потом об этом сожалеть, — утверждает собеседник.
С 28 февраля 2020 года Александр Бут-Гусаим — генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо». К слову, он также является руководителем Национального футбольного стадиона, который был открыт в этом году.
По словам Александра, сейчас в Беларуси есть два самых больших современных, оснащенных и вместительных стадиона, которые по своим параметрам легко войдут в двадцатку лучших в Европе.
«Многие стадионы в Беларуси и России начали нам подражать».
Александр признается, что в работе ему пригодились многие жизненные навыки.
— Стараемся сделать так, чтобы стадион не простаивал, жил своей жизнью и стал точкой притяжения для людей. Проводить в его чаше не только соревнования по футболу, легкой атлетике, но и другие интересные для населения глобальные мероприятия: выставки, просмотры матчей, кинопоказы под открытым небом, фестивали, — поясняет собеседник.
Международный бойкот мотивирует руководителя стадиона и его команду искать проекты в новых форматах. Также он черпает идеи из книг по эксплуатации мировых спортивных сооружений. Прежде чем реализовать какой-то проект, Александр просчитывает его экономическую составляющую, ищет партнеров и спонсоров.
— В 2021 году у нас возникла идея провести трансляцию чемпионата Европы по футболу. Тогда стадион «Динамо» посетило 107 тыс. человек. Задумка удалась. А еще приятно от того, что многие стадионы в Беларуси и России начали нам подражать, — утверждает Александр Бут-Гусаим.
Сейчас проекты и инициативы, реализуемые в чаше «Динамо», удивляют и находят отклик в сердцах не только белорусов, но и зарубежных гостей. Как отмечает собеседник, это также своеобразная реклама стадиона, города, страны. Многие иностранцы признавались, что нигде прежде ничего подобного не видели.
— В первую очередь моя семья и восхищенные отзывы посетителей — главные мотиваторы в работе. Хочется придумывать и реализовывать оригинальные и интересные проекты, чтобы о стадионе слышали и им гордились, а само сооружение стало визитной карточкой нашей страны, — признается Александр Владимирович и делится тем, что мыслей и проектов, которые еще не осуществлены, очень много. — Здесь как в спорте: если в этом году не получилось выиграть тур, значит, надо еще потренироваться. Мне нравится моя работа, но, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Зачастую это не страх за себя, а за тех людей, которые идут за тобой. Ты переживаешь, чтобы не подвести тех, кто доверил тебе этот стадион.
На следующий год в планах — залить 400-метровый каток и хоккейную площадку, чтобы не ограничивать функционал стадиона только летним сезоном. В данный момент прорабатывается вопрос со спонсорами и партнерами. Как признается генеральный директор, реализация этого проекта требует немало средств.
— В мире есть примеры, когда на стадионе проводились матчи по хоккею. Учитывая интерес к этой игре у нас, думаю, что 22 тыс. болельщиков с удовольствием придут посмотреть.
Папа, мама, я — спортивная семья.
Работа поспособствовала знакомству Александра с будущей супругой Надеждой. Случайная встреча произошла на одном из соревнований в Гомеле, куда он был приглашен в качестве судьи. Долгое время влюбленные созванивались и переписывались в соцсетях, приезжали друг к другу. Когда же на одном из марафонов Александр получил травму, то понял — пора заканчивать со спортом и сосредоточиться на другом.
— Предложил Наде выйти за меня замуж, — вспоминает собеседник и отмечает, что супруга в то время работала преподавателем в университете физической культуры в Гомеле и также является кандидатом в мастера спорта в беге на 400 м.
После переезда в Минск супруги вместе работали в Белорусской федерации легкой атлетики. Были в одном кабинете почти три года, пока Александра не назначили гендиректором стадиона. Но и сейчас они трудятся рядом: его кабинет находится на шестом этаже, супруги — на седьмом, так как федерация арендует помещения на стадионе «Динамо».
В семье подрастают двое детей. Несмотря на занятость, родители стараются всегда посещать с ребятами спортивные мероприятия и проводить вместе выходные. В вопросах воспитания Бут-Гусаимы считают: детство у детей должно быть активным, как когда-то было у них.
— Мы сторонники того, что детям нужно проводить больше времени на улице. На мой взгляд, ребенок должен вдоволь набегаться, наиграться, надышаться, земли поесть, наконец. Прийти домой вечером уставшим, перепачканным… А телефоны, телевизоры и компьютеры — это не всегда хорошо, — утверждает Александр.
О своих мечтах собеседник не любит рассказывать. Считает: чтобы они сбылись, лучше промолчать.
— Когда становишься родителем, перестаешь думать о себе. Больше беспокоишься о детях, желаешь им светлого будущего. Чтобы они росли здоровыми и у них все было хорошо — вот это главная мечта. А остальное — дело наживное, — подытоживает Александр Бут-Гусаим.
Вадим КОНДРАТЮК,
фото автора, БЕЛТА и из личного архива героя публикации,
газета «7 дней».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.