Жителя Кричевского района приговорили к 15 годам колонии за убийство в России

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Кричевского района приговорили к 15 годам колонии за убийство и угон в Московской области России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Нетрезвый житель Кричева в январе 2024 года на территории коттеджного поселка Московской области на почве личных неприязненных отношений, используя незначительный повод, семь раз ударил ножом потерпевшего в жизненно важные органы. Потерпевший скончался на месте.

Затем обвиняемый и его знакомый, на глазах которого произошло убийство, загрузили в багажник автомобиля тело и направились к яме водосточной трубы, где избавились от трупа. Затем на этой же машине оба приехали в Беларусь к месту жительства обвиняемого в Кричеве, полагая, что там их никто не найдет.

Обвиняемый сжег одежду, в которой был в момент совершения преступлений, а автомобиль потерпевшего оставил на «неприметной улице, пока все не уляжется».

Фигуранта задержали в Беларуси, а его знакомого — в России.

В суде обвиняемый отказался давать показания. Суд Кричевского района вынес приговор: 15 лет в колонии усиленного режима.

Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Могилевский областной суд оставила приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Между тем знакомый обвиняемого, гражданин Беларуси, осужден Подольским городским судом Московской области в июле 2024 года за заранее не обещанное укрывательство убийства и угона. Наказание — лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В надзорном органе подчеркнули, что неотвратимость ответственности за совершенные преступления обеспечена в том числе благодаря сотрудничеству генеральных прокуратур Беларуси и России в уголовно-правовой сфере. -0-