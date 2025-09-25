Жителя Кричевского района приговорили к 15 годам колонии за убийство в России

Затем обвиняемый и его знакомый, на глазах которого произошло убийство, загрузили в багажник автомобиля тело и направились к яме водосточной трубы, где избавились от трупа. Затем на этой же машине оба приехали в Беларусь к месту жительства обвиняемого в Кричеве, полагая, что там их никто не найдет.