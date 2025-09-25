В Новосибирской области заработает еще один пункт весогабаритного контроля

«В текущем году у нас запланирован ввод [в эксплуатацию] двух автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. В настоящее время завершаются работы на объекте в 4 километрах от Татарска. До конца сентября объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать данные о проезжающих грузовых автомобилях. В последние годы на этой дороге регистрируется повышение интенсивности движения большегрузного транспорта, поэтому установка пункта необходима для контроля перевозчиков и сохранения дороги», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.