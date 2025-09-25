В Новосибирской области заработает еще один пункт весогабаритного контроля

Автоматизированный пост весогабаритного контроля (АПВГК) на дороге между Усть-Таркой и Татарском в Новосибирской области запустят в конце сентября, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Объект построили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В текущем году у нас запланирован ввод [в эксплуатацию] двух автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. В настоящее время завершаются работы на объекте в 4 километрах от Татарска. До конца сентября объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать данные о проезжающих грузовых автомобилях. В последние годы на этой дороге регистрируется повышение интенсивности движения большегрузного транспорта, поэтому установка пункта необходима для контроля перевозчиков и сохранения дороги», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Новый пункт расположен на 45-м километре автодороги К-20 Усть-Тарка — Татарск. На объекте подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие, сделал освещение, установил световозвращающие дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанес разметку. На участке трассы установлены П- и Т-образные металлические опоры, АПВГК оснащен специальными датчиками и элементами фото- и видеофиксации, которые будут работать в круглосуточном режиме.
До конца года также планируется ввести в эксплуатацию автоматизированный пост весогабаритного контроля на 79-м километре трассы К-05 Здвинск — Барабинск. В 2026—2027 годах запланировано строительство еще четырех комплексов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.