Достаем зимние вещи: В Молдове резко холодает — до минус 2 по ночам, днем тоже без курток не обойтись

В Молдове холодает. Ну не то чтобы снег выпал, но уже надо доставать курточки, особенно тем, кто гуляет по ночам.
В Кишиневе днем + 16−17, облачно. Максимальные порывы ветра — 26 км/час, терпимо.
Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, на почве — ниже.
В этот день в прошлом году в столице было + 25.
На юге Молдовы днем +18, ночью около 8 со знаком плюс.
На севере страны днем +13, ночью воздух сохранит температуру до +1−3, а вот на почве ожидаются заморозки.
Переживем и это.
Фото: КП.
