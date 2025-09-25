Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Достаем зимние вещи: В Молдове резко холодает — до минус 2 по ночам, днем тоже без курток не обойтись

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 26 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове холодает. Ну не то чтобы снег выпал, но уже надо доставать курточки, особенно тем, кто гуляет по ночам.

В Кишиневе днем + 16−17, облачно. Максимальные порывы ветра — 26 км/час, терпимо.

Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, на почве — ниже.

В этот день в прошлом году в столице было + 25.

На юге Молдовы днем +18, ночью около 8 со знаком плюс.

На севере страны днем +13, ночью воздух сохранит температуру до +1−3, а вот на почве ожидаются заморозки.

Переживем и это.

Фото: КП.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.

Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).

Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.

Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).

Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!

В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее…).

фото: КП.