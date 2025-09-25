Ричмонд
Скандинавская ходьба, танцы и выступления. Какие активности подготовили для минчан элегантного возраста

За хорошим настроением и зарядом бодрости можно будет отправиться в парк имени Янки Купалы. Здесь 30 сентября в 11.00 стартует IV Республиканский марафон по скандинавской ходьбе.

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вскоре подарит жителям элегантного возраста серию событий, посвященных Дню пожилых людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Ожидается целый городок активностей: презентации от физкультурно-оздоровительных центров, развлекательная программа и др. В прошлом году самому возрастному участнику было 94 года.

В Минском городском дворце культуры 1 октября в 15.00 пройдет танцевальный фест «На крыльях танца». Планируются яркие выступления творческих коллективов элегантного возраста из территориальных центров. Изюминкой станут совместные номера с молодежью.

На следующий день с 14.30 до 17.00 в ТЦ «Столица» будет проходить ярмарка вакансий для активных горожан. Это будет отличной возможностью для тех, кто полон сил и хочет реализовать себя профессионально. Специалисты управления занятости окажут бесплатные консультации.

А 4 октября в БГУФК запланированы Республиканские соревнования «Активное долголетие 2025».

Кроме того, в каждом районе столицы пройдут праздничные мероприятия и чествования ветеранов Великой Отечественной войны на дому. -0-