Более 550 детских площадок в Ростове требуют ремонта

В Ростове почти две трети детских площадок обновят за три года.

Источник: Комсомольская правда

Почти две трети, около 63 процентов, от всего числа детских площадок Ростова-на-Дону требуют ремонта. Об этом, отвечая на вопросы горожан, рассказал заместитель главы города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко в ходе прямого эфира в соцсетях.

По словам чиновника, администрация районов провела полную инвентаризацию детских игровых и спортивных площадок.

— Всего в городе насчитывается 844 детские площадки, из которых 556 находятся в неудовлетворительном состоянии, — сообщил Станислав Марченко. — По результатам инвентаризации мы подготовили проект программы, рассчитанной на обновление этих площадок в течение трех лет.

Сейчас проводятся необходимые расчеты стоимости работ, пояснил замглавы города по ЖКХ.

— Ожидается, что до конца 2025 года все подготовительные мероприятия будут завершены, и с следующего года программа начнет действовать.

