Более 550 детских площадок в Ростове требуют ремонта

Почти две трети, около 63 процентов, от всего числа детских площадок Ростова-на-Дону требуют ремонта. Об этом, отвечая на вопросы горожан, рассказал заместитель главы города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко в ходе прямого эфира в соцсетях.