Трасса «Новороссия» продолжает расширяться до четырeх полос

Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.