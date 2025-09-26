Трасса «Новороссия» продолжает расширяться до четырeх полос

Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.
«Один из самых масштабных проектов — капитальный ремонт трассы Р-280 “Новороссия”, которая входит в состав Азовского транспортного кольца. Недавно Правительство направило дополнительно 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на проведение этих работ», — проинформировал Хуснуллин.
В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.