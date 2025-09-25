Более 75% домов и 85% соцобъектов в Москве уже обеспечены отоплением

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что перевод системы теплоснабжения города на зимний режим работы выполняется по установленному графику. Подача тепла уже организована для более чем 75% многоквартирных домов и почти 85% социальных учреждений. Все работы проводятся штатно.
Процесс включения отопления занимает несколько дней и выполняется в определенной последовательности: сначала тепло подается в социальные объекты, многоквартирные дома и офисные здания, а затем — на предприятия торговли и промышленности.
Подготовка к отопительному сезону велась с мая по сентябрь. За этот период было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены до 1 сентября.
Специалисты ПАО «МОЭК» провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить и отремонтировать ненадежные участки. Это обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в зимний период.