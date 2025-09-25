Ричмонд
Более 75% домов и 85% соцобъектов в Москве уже обеспечены отоплением

Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы.

Источник: ru.freepik.com

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что перевод системы теплоснабжения города на зимний режим работы выполняется по установленному графику. Подача тепла уже организована для более чем 75% многоквартирных домов и почти 85% социальных учреждений. Все работы проводятся штатно.

Процесс включения отопления занимает несколько дней и выполняется в определенной последовательности: сначала тепло подается в социальные объекты, многоквартирные дома и офисные здания, а затем — на предприятия торговли и промышленности.

Подготовка к отопительному сезону велась с мая по сентябрь. За этот период было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены до 1 сентября.

Специалисты ПАО «МОЭК» провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить и отремонтировать ненадежные участки. Это обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в зимний период.