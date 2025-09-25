Дандыкин связал атаку украинских БЭК со встречей Зеленского и Трампа

«Обычно ВСУ пытаются ударить безэкипажными катерами по портам, нефтяным терминалам, российским военным кораблям, различным судам. Смотря какая перед ними стоит задача. В этот раз выпустили большое количество. Вероятно, вдохновленный после встречи с Трампом Зеленский дал указ», — отметил эксперт.