Дандыкин связал атаку украинских БЭК со встречей Зеленского и Трампа

Атака безэкипажных катеров ВСУ в Черном море вызвана вдохновением Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО сообщило, что силами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.
«Обычно ВСУ пытаются ударить безэкипажными катерами по портам, нефтяным терминалам, российским военным кораблям, различным судам. Смотря какая перед ними стоит задача. В этот раз выпустили большое количество. Вероятно, вдохновленный после встречи с Трампом Зеленский дал указ», — отметил эксперт.
По словам Дандыкина, российские военные поражают украинские БЭК тремя способами — дронами, с кораблей и с помощью таких же безэкипажных катеров.
Ранее стало известно, что пляжи в Сочи вернулись к штатной работе после угрозы атаки БЭК.