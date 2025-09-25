В Ульяновской области планируют высадить более 65 тысяч деревьев

Более 65 тыс. деревьев запланировано высадить этой осенью в Ульяновской области в ходе акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.
Как отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии области Евгений Черкасов, в течение осени высадка запланирована на участках лесного фонда общей площадью 12 гектаров. Всего на территориях 16 лесничеств появятся 65 тыс. сосен и берез. Посадочный материал выращен в регионе.
Ключевое мероприятие акции «Сохраним лес» состоится 3 октября на территории Сурского лесничества. В нем примут участие представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, администрации района, школьные лесничества, волонтеры и другие общественные организации.
По данным Рослесхоза, за шесть лет проведения акции в российских регионах высажено около 360 млн деревьев, восстановлено 7,8 млн гектаров лесов, выращено 5 млрд штук сеянцев лесных культур, создан запас семян объемом 1,7 тыс. тонн.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.