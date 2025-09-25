Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области планируют высадить более 65 тысяч деревьев

Работы проведут этой осенью на территориях 16 лесничеств.

Более 65 тыс. деревьев запланировано высадить этой осенью в Ульяновской области в ходе акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.

Как отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии области Евгений Черкасов, в течение осени высадка запланирована на участках лесного фонда общей площадью 12 гектаров. Всего на территориях 16 лесничеств появятся 65 тыс. сосен и берез. Посадочный материал выращен в регионе.

Ключевое мероприятие акции «Сохраним лес» состоится 3 октября на территории Сурского лесничества. В нем примут участие представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, администрации района, школьные лесничества, волонтеры и другие общественные организации.

По данным Рослесхоза, за шесть лет проведения акции в российских регионах высажено около 360 млн деревьев, восстановлено 7,8 млн гектаров лесов, выращено 5 млрд штук сеянцев лесных культур, создан запас семян объемом 1,7 тыс. тонн.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.