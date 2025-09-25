От Франциска Скорины до наших дней. Выставка детских художественных проектов «ПРОБеларусь» открылась в НЦХТДМ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка «ПРОБеларусь» торжественно открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
«По традиции в сентябре проводим открытие республиканских выставок детских художественных проектов, изобразительных студий. В этом году выставка посвящена истории культуре и современности Беларуси», — рассказала Светлана Скварнюк, заведующая сектором выставочной работы НЦХТДМ.
Каждый из 67 проектов включает в себя от 50 работ, а всего в выставочном зале сегодня их около 370. Среди участников 47 коллективов со званием «народный» и «образцовый» и 4 — со званием «заслуженный».
Проекты поделены тематически. Большую часть экспозиции занимает номинация «Культура и искусство Беларуси». В нее вошли работы, посвященные искусству, музыке, театру. Организаторы особо отмечают проект «Кудесницы красоты» от Витебского областного дворца детей и молодежи о роли женщин в белорусском искусстве. Некоторые картины посвящены исчезнувшим профессиям, народным праздникам.
Номинация «Исторические события в Беларуси» собрала детские проекты об известных исторических фигурах Беларуси: Франциск Скорина, Евфросиния Полоцкая, Анастасия Слуцкая, Рогнеда.
Участники рисовали свои родные города в номинации «Краски Беларуси. Природа и городские пейзажи». Работы показывают искреннюю любовь к окружающему миру: озерам, полям, лесам, паркам.
Последняя номинация «Современная Беларусь» посвящена науке, промышленности и новым технологиям Беларуси.
Гости выставки увидели выступления юных актеров образцового театра, а также прослушали вокальные номера, которые подготовили ученики творческой мастерской и ансамбля. К открытию присоединились педагоги и члены жюри.
Замдиректора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Анна Аверина отметила, что при взгляде на работы, полные любви к Беларуси, можно понять, что будущее страны в надежных руках. -0-