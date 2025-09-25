Российские спутники активно следят за немецкими космическими аппаратами. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на космической конференции в Берлине.
Озабоченность политика вызвали два российских спутника «Луч/Олимп». Он утверждает, что аппараты преследуют спутники Intelsat, используемые вооруженными силами ФРГ.
— Россия и Китай стремительно расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе за последние годы, — отметил министр.
По его словам, эти государства способны «нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или кинетически уничтожать их», передает Sky News.
Главный врач бундесвера Ральф Хоффман, в свою очередь, сообщил, что в случае вступления Германии в войну с Россией немецкие войска могут столкнуться с тысячей раненых военнослужащих ежедневно.
Помимо этого, авторы издания Myśl Polska выразили мнение, что польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.