Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус: Россия и Китай научились ослеплять и ломать космические спутники

Российские спутники активно следят за немецкими космическими аппаратами. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на космической конференции в Берлине.

Российские спутники активно следят за немецкими космическими аппаратами. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на космической конференции в Берлине.

Озабоченность политика вызвали два российских спутника «Луч/Олимп». Он утверждает, что аппараты преследуют спутники Intelsat, используемые вооруженными силами ФРГ.

— Россия и Китай стремительно расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе за последние годы, — отметил министр.

По его словам, эти государства способны «нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или кинетически уничтожать их», передает Sky News.

Главный врач бундесвера Ральф Хоффман, в свою очередь, сообщил, что в случае вступления Германии в войну с Россией немецкие войска могут столкнуться с тысячей раненых военнослужащих ежедневно.

Помимо этого, авторы издания Myśl Polska выразили мнение, что польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.