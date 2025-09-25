Ребенка бросила на горе с мусором, а сама ушла в магазин: Женщину задержала полиция после того, как ее дочь нашли на свалке

В Тыве под Кызылом правоохранительные органы обнаружили прямо на мусорной свалке совсем маленькую девочку. Малышке всего два года. Местные врачи сейчас ей оказывают медпомощь. Эта информация следует из сообщения управления МВД по региону в Telegram-канале. В публикации прикреплена фотография ребенка.
Известно, что вопиющий случай произошел на горе мусора поселка Каа-Хем, расположенный рядом с Кызылом. Работники ведомства разузнали, что ребенок временно находился у пары, проживавшей в шалаше на свалке.
фото из Telegram-канала МВД Республики Тыва.
Они рассказали, что их знакомая оставила им свою дочь, сказав, что отправится за покупками в магазин. Однако мать так и не явилась, чтобы забрать малолетнюю девочку. Пока женщина отсутствовала, у малышки поднялась температура, поэтому пара срочно обратилась к врачам.
«Медицинские работники забрали у граждан девочку, доставили ее в медицинское учреждение и сообщили об этом в полицию», — указано в посте.
Полицейские выяснили, что матерью ребенка является 42-летняя женщина, которая недавно приехала в Кызыл к своему брату. Там они вместе употребляли алкоголь.
Женщину привлекут к административной ответственности за то, что она не выполняла родительские обязанности. Сейчас решается, будет ли возбуждено уголовное дело.
