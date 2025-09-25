Бизнес вдвое чаще привлекает самозанятых

Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области — одном из регионов-лидеров по приросту числа самозанятых — динамика платежей также выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования. В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.