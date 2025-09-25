Бизнес вдвое чаще привлекает самозанятых

По данным ВТБ в 2025 году средний и малый бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми. Рост их вовлеченности в работу компаний разных отраслей связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом бизнеса на гибких специалистов. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников в рамках финала конкурса Бизнес Баттл в Калининграде.
В январе − августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис ВТБ «Расчеты с самозанятыми» свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 млрд рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.
«Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В банке, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми», — отметил Денис Бортников.
Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области — одном из регионов-лидеров по приросту числа самозанятых — динамика платежей также выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования. В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.
Добавим, что 25 сентября в Калининграде прошел финал конкурса стартапов Бизнес Баттл. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и ВТБ для содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства.