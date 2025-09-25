Лихачев надеется, что искусственное солнце загорится при нынешнем поколении

Китайский токамак был запущен в 2006 году. В январе 2025 года специалисты Института физики плазмы Академии наук Китая, по сообщению агентства «Синьхуа», достигли на нем непрерывной работы плазмы при высокой температуре в течение 1 066 секунд, что являлось мировым рекордом. Прежний рекорд был установлен также на EAST в 2023 году и составил 403 секунды.