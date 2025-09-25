Более 400 жителей Новосибирской области поучаствуют в проекте «СпортТрек»

Заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали уже 410 жителей Новосибирской области, в том числе 25 человек присоединились к треку «Профи среди любителей», сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом. По итогам конкурса сильнейшие игроки смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий — предложить собственную концепцию события в ходе проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
После регистрации участникам предлагалось заполнить анкету и выбрать одно из направлений. Далее им нужно пройти опрос, написать эссе или записать видеовизитку. На одном из этапов конкурсантам предстоит выполнить профильное задание в соответствии с выбранным направлением. Эксперты будут оценивать участников по нескольким критериям: полнота ответа, четкость и реалистичность поставленных целей, уровень мотивации и другим.
Лучших участников пригласят на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет двухдневный баскетбольный шоу-драфт. Также пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная вовлечению в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.
Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», еще продолжается на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.