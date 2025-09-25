Более 400 жителей Новосибирской области поучаствуют в проекте «СпортТрек»

«СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом. По итогам конкурса сильнейшие игроки смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий — предложить собственную концепцию события в ходе проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей».