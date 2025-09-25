Власти Украины объявили об автоматической постановке на учет мужчин 25−60 лет

Граждан Украины в возрасте 25−60 лет, которые не прошли процедуру постановки на воинский учет, будут регистрировать в базах автоматически. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Министерстве обороны страны.
Кабмин Украины принял решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета. Инициатором предложения выступило само оборонное ведомство.
— Мужчины в возрасте 25−60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически, — говорится в сообщении.
Кроме того, постановка на учет допризывников в 17 лет теперь возможна в дистанционном формате — через приложение «Резерв+». Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно, передает KP.ru.
Ранее в украинском городе Калуш произошло нападение на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ»), в результате которого были освобождены трое мобилизованных.
2 августа в Виннице женщины также предприняли попытку штурма стадиона, куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, предположительно, для дальнейшей мобилизации.