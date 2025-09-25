Зеленская раскрыла, о чем она говорила с Меланией Трамп

23 сентября старший советник Мелании Трамп Марк Бекман сообщил, что она отказалась от встречи с Еленой Зеленской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, несмотря неоднократные попытки договориться об этом со стороны жены украинского президента. Чиновник отметил, что Трамп поздоровалась, но никаких «содержательных бесед или встреч», а также официальных переговоров не было запланировано.