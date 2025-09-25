Ричмонд
Зеленская раскрыла, о чем она говорила с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская в четверг, 25 сентября, сообщила, что во время встречи с первой леди США Меланией Трамп она обсудила общие ценности и защиту детей, пострадавших в результате конфликта на Украине.

— Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства, — написала Зеленская в своем Telegram-канале.

Кроме того, она поблагодарила первую леди США за письмо, которое ее супруг, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передал российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров на Аляске, передает Lenta.ru.

23 сентября старший советник Мелании Трамп Марк Бекман сообщил, что она отказалась от встречи с Еленой Зеленской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, несмотря неоднократные попытки договориться об этом со стороны жены украинского президента. Чиновник отметил, что Трамп поздоровалась, но никаких «содержательных бесед или встреч», а также официальных переговоров не было запланировано.

