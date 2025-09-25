Минпросвещения отказалось от интеграции компьютерных игр в уроки физкультуры

В министерстве уточнили, что совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведется подготовка факультативного модуля по этому направлению. При этом представители ведомства подчеркнули, что решение о включении такого модуля в учебный план каждая школа будет принимать самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.