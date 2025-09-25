Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения отказалось от интеграции компьютерных игр в уроки физкультуры

Минпросвещения России не одобрило законодательную инициативу, разрешавшую замену традиционных занятий физкультурой компьютерными играми. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

Источник: Life.ru

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета “Физическая культура”. Разработка таких проектов не ведется», — сообщает пресс-служба.

В министерстве уточнили, что совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведется подготовка факультативного модуля по этому направлению. При этом представители ведомства подчеркнули, что решение о включении такого модуля в учебный план каждая школа будет принимать самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.

Напомним, в Министерстве просвещения России уже опровергли сообщения о планах внедрения киберспорта в школьную программу. Предположения о введении на уроках физкультуры фиджитал-спорта, совмещающего компьютерные игры (FIFA, Counter-Strike, Dota 2), а также о запуске пилота в 2026/2027 году, не нашли подтверждения.